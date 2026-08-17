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Tragédia Indonésia: buscas por vítimas de tremor seguem no Dia da Independência Número de mortos subiu de 54 para 68, informou Berton SP Panjaitan, funcionário da Agência de Mitigação de Desastres do país, acrescentando que mais de 200 pessoas ficaram feridas

Moradores de vilarejos no leste da Indonésia, atingidos por um terremoto que matou pelo menos 68 pessoas, aguardavam ajuda nesta segunda-feira (17), enquanto equipes de resgate vasculhavam prédios desabados em busca de pessoas presas sob os escombros.

O número de mortos subiu de 54 para 68, informou Berton SP Panjaitan, funcionário da Agência de Mitigação de Desastres da Indonésia, acrescentando que mais de 200 pessoas ficaram feridas.

Milhares de pessoas foram retiradas após o desastre mais mortal do país desde que um terremoto, em 2022, matou centenas de pessoas em Java Ocidental. Muitas delas estão se abrigando em barracas ao ar livre e com medo de voltar para suas casas devido a réplicas do terremoto.

O tremor deixou sombrias as comemorações do Dia da Independência da Indonésia, e os moradores de Nusa Tenggara Oriental foram abalados por quase 1.600 réplicas na província até esta segunda-feira(17), disse Panjaitan. A agência de geofísica do país registrou um terremoto de magnitude 5,6 na região na manhã de hoje.

O terremoto também causou deslizamentos de terra e bloqueou estradas em toda a província mais ao sul da Indonésia, incluindo as regiões de Sikka e Manggarai.

No estacionamento de um centro de saúde danificado, repleto de barracas e leitos hospitalares, em um vilarejo próximo à região de Ende, afetada pelo terremoto, Firmus Woge, um agricultor de 64 anos, recebia tratamento para asma, agravada pelo pânico causado pelo terremoto.

Ele contou que teve dificuldade para respirar durante a noite, “e está piorando novamente após o terremoto desta manhã”.

Fathur Rahman, chefe do Escritório de Resgate em Maumere, capital de Sikka, afirmou à Reuters que as buscas se concentrariam no monitoramento aéreo de possíveis desaparecidos, utilizando um helicóptero e um equipamento de resgate.

As autoridades prepararam aeronaves para entregar ajuda, como alimentos e barracas, disse Panjaitan. O terremoto danificou cerca de 500 casas, informou a agência.

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