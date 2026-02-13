A- A+

GAZA Indonésia prepara envio de até 8 mil soldados, em 1º compromisso firme de Paz em Gaza Plano ligado à proposta de Donald Trump gera críticas internas sobre custos, falta de diretrizes claras e possível alinhamento à agenda dos EUA

A Indonésia iniciou o treinamento de um contingente de até 8 mil soldados que planeja enviar como parte de uma força internacional de paz para Gaza, o primeiro compromisso firme com um elemento crucial do plano de reconstrução pós-guerra do presidente dos EUA, Donald Trump.

Com experiência em operações de manutenção da paz, sendo um dos 10 maiores contribuintes para missões das Nações Unidas, inclusive no Líbano, a Indonésia tem estado profundamente envolvida no fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, incluindo o financiamento de um hospital.

No entanto, muitos indonésios estão céticos em relação aos planos do presidente Prabowo Subianto de aderir ao Conselho de Paz proposto por Washington e participar da Força Internacional de Segurança, visto que até agora só existem detalhes vagos sobre como essas iniciativas irão operar, considerando-as simplesmente uma subserviência à agenda de Trump enquanto os dois países negociam um acordo comercial.

"Precisamos ter cuidado para garantir que nossos militares não estejam apoiando as forças militares israelenses", disse Muhammad Zulfikar Rakhmat, especialista em Oriente Médio do Centro de Estudos Econômicos e Jurídicos de Jacarta. "Precisamos ter cuidado para que nossas forças militares não estejam lutando contra os inimigos."

Questões financeiras

Todas as forças de paz da ONU têm mandatos claros e rigorosos, mas, como o Conselho de Paz e as forças de segurança israelenses operarão fora da ONU, muitos questionam como as tropas serão utilizadas e quem arcará com os custos. O acordo de cessar-fogo do ano passado afirma, em linhas gerais, que as forças de segurança israelenses "fornecerão apoio às forças policiais palestinas aprovadas em Gaza" e "trabalharão com Israel e Egito para ajudar a garantir a segurança das áreas fronteiriças".

Atualmente, a Indonésia recebe da ONU o pagamento pelas tropas que envia para servir como forças de paz, mas há receio de que o país tenha que arcar com os custos das tropas enviadas a Gaza, bem como com um possível pagamento de US$ 1 bilhão por um assento permanente no Conselho de Paz, conforme delineado em uma minuta de carta.

A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo e apoia firmemente uma solução de dois Estados no Oriente Médio. Autoridades justificaram sua adesão ao Conselho de Paz alegando ser necessário defender os interesses palestinos internamente, já que Israel está incluído no conselho, mas não há representação palestina.

"A Indonésia considera importante o envolvimento das partes em conflito como parte do processo de paz", afirmou esta semana a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yvonne Mewengkang.

Ela afirmou que a Indonésia usaria sua participação para "garantir que todo o processo permaneça orientado para os interesses da Palestina e respeite os direitos fundamentais do povo palestino, além de incentivar a concretização de uma solução de dois Estados".

O jornal Jakarta Post criticou duramente esse tipo de raciocínio em um editorial, afirmando que "um Estado palestino independente, se é que vier a surgir, provavelmente levará décadas para se concretizar".

"A Indonésia acabará pagando US$ 1 bilhão muito antes de alcançar qualquer resultado significativo", escreveu Abdul Khalik. "E se a Indonésia eventualmente se retirar por frustração, já terá gasto vastos recursos - financeiros, diplomáticos e políticos - em vão."

Trump é visto como alguém que ultrapassou os limites da ONU

Inicialmente, o Conselho de Paz foi concebido como um pequeno grupo de líderes mundiais supervisionando o plano de Trump para o futuro de Gaza. Mas o presidente dos EUA afirmou posteriormente que vê o conselho como um mediador de conflitos globais, ignorando o mandato da ONU.

Prabowo, um ex-general do exército que tem se empenhado em aumentar a visibilidade da Indonésia no cenário mundial, aceitou prontamente a oferta de Trump para um cargo no Conselho de Paz e fez uma promessa inicial de enviar 20 mil soldados indonésios como forças de paz durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Uma petição online iniciada por um grupo de estudiosos e ativistas muçulmanos questiona a adesão a um órgão que ostensivamente promove a paz, mas cujo presidente vitalício proposto é Trump, citando suas ameaças de anexar a Groenlândia, a detenção do ditador venezuelano Nicolás Maduro e o veto americano a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo em Gaza no ano passado.

"Em nossa opinião, a paz será difícil de ser alcançada por um país ou um líder que repetidamente usa seu poder de veto para impedir que a paz aconteça", diz a petição, que pede a retirada da Indonésia do Conselho de Paz e já obteve mais de 9 mil assinaturas.

"A base da pirâmide enfrenta sérios problemas de legitimidade, tanto normativamente, quanto estruturalmente e moralmente."

Forças armadas da Indonésia preparam tropas apesar da falta de diretrizes

Cerca de 100 manifestantes contrários ao envolvimento da Indonésia se reuniram em frente à Embaixada dos EUA em Jacarta nesta sexta-feira, 13, exibindo cartazes com slogans como "Cansados da paz?" e "Gaza Livre".

No início desta semana, o chefe do Estado-Maior do Exército indonésio, general Maruli Simanjuntak, afirmou que o treinamento das forças de paz havia começado, embora a Indonésia ainda não tenha recebido nenhuma orientação sobre o tipo de pessoal necessário.

Ele afirmou que a Indonésia agora prevê o envio de entre 5 mil e 8 mil soldados. "Começamos a treinar pessoal que poderá vir a servir como forças de paz", disse ele. "Isso inclui unidades de engenharia, médicas - os tipos de pessoal que costumam ser destacados."

Apesar do ceticismo interno, a ideia de indonésios servirem como forças de paz em Gaza é vista como positiva na região, afirmou Hassan Jouni, analista radicado no Catar e ex-general do exército libanês. Segundo ele, a Indonésia é vista como uma "mediadora honesta e aceitável" por ambos os lados nos conflitos no Líbano e em Gaza.

"A Indonésia é um país muçulmano (...) e sua identidade religiosa lhe confere grande distinção em sua participação em segurança como parte das forças de paz na região árabe", disse ele. "Ao mesmo tempo, não representa uma ameaça estratégica para Israel."

Embora a Indonésia e Israel não mantenham relações diplomáticas formais e a Indonésia tenha demonstrado apoio aos direitos dos palestinos, ela não adotou uma postura diretamente confrontativa em relação a Israel, ao contrário de algumas outras potências de maioria muçulmana, como a Turquia e o Irã.

"Desse ponto de vista, a participação das forças indonésias no sul do Líbano ocorre de forma equilibrada e eficaz", disse ele, e espera-se que o mesmo aconteça em Gaza.

Muitos aguardam esclarecimentos sobre a reunião inaugural do Conselho de Paz na próxima semana em Washington, onde outros países deverão anunciar seus próprios compromissos de envio de tropas.

Prabowo planeja comparecer pessoalmente e espera-se que assine o novo acordo comercial durante a sua presença, e Rakhmat, do Centro de Estudos Econômicos e Jurídicos, disse não acreditar que ele se deixará influenciar pela opinião pública.

"Não creio que a oposição interna vá alterar significativamente a decisão da Indonésia de aderir à Iniciativa Cinturão e Rota", disse ele.

