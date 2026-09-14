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Tragédia

Indonésia retoma busca de desaparecidos após naufrágio de balsa

Mohammad Syafii, diretor da agência nacional de busca e resgate, disse nesta segunda-feira que seis mortes foram confirmadas e 129 pessoas estão desaparecidas

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Equipes de resgate retiram em uma maca um saco para cadáveres contendo uma vítima fatal do naufrágio da balsa de passageiros Virgo Transport 8, que levou 213 passageiros e 30 tripulantes a bordo, no porto de Banjarmasin, Kalimantan do SulEquipes de resgate retiram em uma maca um saco para cadáveres contendo uma vítima fatal do naufrágio da balsa de passageiros Virgo Transport 8, que levou 213 passageiros e 30 tripulantes a bordo, no porto de Banjarmasin, Kalimantan do Sul - Foto: Muda Sagala/AFP

Equipes de resgate da Indonésia retomaram nesta segunda-feira (14) as buscas por mais de 100 pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma balsa em águas turbulentas, com a mobilização de meios aéreos, navais e de mergulho, informaram as autoridades.

A balsa Virgo Transport 8, que segundo as autoridades transportou 213 passageiros e 30 tripulantes, perdeu contato com a empresa proprietária na manhã de domingo (13), após partir de Surabaya, na ilha de Java Oriental.

Mohammad Syafii, diretor da agência nacional de busca e resgate, disse nesta segunda-feira que seis mortes foram confirmadas e 129 pessoas estão desaparecidas. Ao menos 108 foram resgatadas no domingo (13).

Cinco aviões e 17 embarcações foram mobilizados para apoiar as buscas, que se concentraram em áreas ao redor da balsa naufragada, Syafii.

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Ele informou que mergulhadores e drones submarinos serão mobilizados para procurar as vítimas.

“Vamos maximizar a operação de busca em seis setores que dividimos, priorizando a procura por vítimas que estejam boiando”, afirmou.

“Esperamos conseguir encontrar as vítimas em boas condições”, disse.

A balsa não estava superlotada e transportava passageiros abaixo de sua capacidade máxima, de 500 pessoas, informou o ministro dos Transportes da Indonésia, Dudy Purwagandhi.

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