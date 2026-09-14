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Tragédia Indonésia retoma busca de desaparecidos após naufrágio de balsa Mohammad Syafii, diretor da agência nacional de busca e resgate, disse nesta segunda-feira que seis mortes foram confirmadas e 129 pessoas estão desaparecidas

Equipes de resgate da Indonésia retomaram nesta segunda-feira (14) as buscas por mais de 100 pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma balsa em águas turbulentas, com a mobilização de meios aéreos, navais e de mergulho, informaram as autoridades.

A balsa Virgo Transport 8, que segundo as autoridades transportou 213 passageiros e 30 tripulantes, perdeu contato com a empresa proprietária na manhã de domingo (13), após partir de Surabaya, na ilha de Java Oriental.

Mohammad Syafii, diretor da agência nacional de busca e resgate, disse nesta segunda-feira que seis mortes foram confirmadas e 129 pessoas estão desaparecidas. Ao menos 108 foram resgatadas no domingo (13).

Cinco aviões e 17 embarcações foram mobilizados para apoiar as buscas, que se concentraram em áreas ao redor da balsa naufragada, Syafii.

Ele informou que mergulhadores e drones submarinos serão mobilizados para procurar as vítimas.

“Vamos maximizar a operação de busca em seis setores que dividimos, priorizando a procura por vítimas que estejam boiando”, afirmou.

“Esperamos conseguir encontrar as vítimas em boas condições”, disse.

A balsa não estava superlotada e transportava passageiros abaixo de sua capacidade máxima, de 500 pessoas, informou o ministro dos Transportes da Indonésia, Dudy Purwagandhi.

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