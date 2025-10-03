A- A+

MUNDO Indonésia suspende TikTok por se recusar a fornecer dados sobre protestos O país é o segundo mercado da plataforma de vídeos, com mais de 100 milhões de usuários

A Indonésia suspendeu a licença do Tiktok após a plataforma se recusar a fornecer dados relacionados aos recentes protestos antigovernamentais, anunciou, nesta sexta-feira (3), o Ministério de Comunicação e Assuntos Digitais do arquipélago.

A Indonésia é o segundo mercado do Tiktok, um aplicativo para compartilhar vídeos que pertence ao grupo chinês ByteDance, com mais de 100 milhões de usuários.

Em um comunicado, o Ministério declarou ter "suspendido temporariamente" a licença de exploração do aplicativo por não ter fornecido dados relacionados às atividades de sua função de transmissão ao vivo durante as manifestações antigovernamentais de agosto.

Inicialmente destinados a denunciar as desigualdades econômicas, os protestos tomaram um caráter violento após um mototaxista ser atropelado e morto pela polícia. Segundo ONGs, os distúrbios resultaram em dez mortos.

O governo solicitou dados do tráfego ao TikTok, juntamente com outras informações relacionadas à "suposta monetização" de atividades ao vivo por contas suspeitas de realizar apostas online.

O Ministério indicou que o TikTok tinha até 23 de setembro para fornecer estes dados, mas não o fez.

O TikTok destacou que cumpre com a legislação dos mercados em que opera.

