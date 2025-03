A- A+

Combate ao racismo inDrive firma parceria com Ministério da Igualdade Racial em campanha nacional de combate ao racismo Plataforma reforça compromisso com combate a injustiças ao aderir à iniciativa do governo federal voltada para conscientização e enfrentamento do racismo no Brasil

A inDrive, plataforma global de mobilidade urbana, firmou parceria inédita com o Ministério da Igualdade Racial (MIR) na semana passada, para integrar uma campanha nacional de enfrentamento ao racismo. Com duração prevista de 12 meses, a iniciativa busca promover informação, conscientização e mobilização social contra a discriminação racial em todas as suas formas, envolvendo motoristas e entregadores parceiros, usuários e colaboradores da empresa no Brasil.

Com forte presença nas capitais e grandes centros urbanos, a inDrive terá papel relevante na ampliação do alcance da campanha, levando conteúdos de conscientização a públicos diversos. Como parte do acordo com o MIR, a empresa utilizará seus canais de comunicação - incluindo redes sociais, mensagens informativas nos aplicativos e banners voltados a motoristas e entregadores parceiros - para difundir as mensagens da campanha e reforçar os canais de denúncia disponíveis.

A participação da inDrive está alinhada à sua missão global de combater injustiças e promover um ecossistema mais justo, seguro e inclusivo nos locais onde opera. "Acreditamos que a transformação começa pelo compromisso com ações concretas. Participar desta campanha é um passo importante para reforçar a equidade e o respeito como parte do que fazemos. Estamos ao lado do Ministério da Igualdade Racial para ampliar vozes, incentivar denúncias e fomentar uma mobilidade verdadeiramente justa para todos", afirma Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil

O lançamento oficial da campanha aconteceu no dia 21 de março, data que marca o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial Ao longo dos próximos meses, a inDrive seguirá apoiando a difusão de conteúdos produzidos em parceria com o MIR, com o objetivo de informar sobre a legislação vigente, incentivar a denúncia de práticas racistas e promover o reconhecimento das tradições afro-brasileiras. Durante todo o período da campanha, os canais oficiais da empresa seguirão divulgando informações e mensagens educativas.

Além da inDrive, a campanha conta com a adesão de outras empresas do setor de mobilidade e tecnologia por meio da AMOBITEC (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), fortalecendo o alcance da ação e seu impacto na sociedade.

