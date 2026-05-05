Indústria mostra que IA não é 'hype', dizem executivos
Representantes brasileiros do setor que estiveram na feira de Hannover, na Alemanha, debateram no Rio os impactos da tecnologia na área
Pouco mais de três anos após a apresentação da inteligência artificial (IA) generativa para o uso do grande público, com o lançamento do ChatGPT, está claro que a nova tecnologia não é apenas modismo e será fundamental para avanços de eficiência e produtividade na indústria. A avaliação é de executivos brasileiros que participaram da Hannover Messe 2026, a tradicional feira de negócios e tecnologia da indústria, considerada a maior do mundo, organizada anualmente em Hanôver, na Alemanha.
Quando o assunto é tecnologia, é comum algumas ferramentas ou inovações nascentes virarem moda e serem tratadas como tendência, mas depois acabarem abandonadas. É o que no jargão do mundo da tecnologia se chama de hype. Esse não parece ser o caso da IA, disse Gustavo Brito, CEO global da Stefanini Manufacturing, a divisão de soluções para a indústria da multinacional brasileira de tecnologia da informação. Isso porque as ferramentas tecnológicas têm sido aplicadas com uma “abordagem consultiva”, entendendo as necessidades das fábricas.
— Temos mais de 200 modelos em base industrial, que conseguem monetizar decisões baseadas em dados e algoritmos — afirmou Brito durante o Download Hannover Messe 26, debate realizado no auditório da Editora Globo, no Rio, que analisou as tendências observadas na feira industrial alemã.
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Firjan aponta obstáculos
Novas ferramentas que usam IA são uma realidade, mas a aplicação de tecnologias de fronteira na indústria brasileira enfrenta os obstáculos estruturais de sempre, ponderou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano. Dificuldade de acesso ao crédito, juros altos, regulação excessiva, infraestrutura deficiente e baixa qualificação da mão de obra são alguns deles.
— Temos um caminho (de obstáculos) ainda a superar. Se não fizermos esse caminho, não chegaremos nem ao hype — alertou Caetano.
Francisco Vervloet, gerente executivo de Relacionamento Institucional da Petrobras, afirmou que os investimentos em IA na estatal são “intensivos” — R$ 500 milhões, no plano de cinco anos — e já dão retorno. Um dos projetos que usam a tecnologia lança mão de “cães-robôs” para fazer manutenção em plataformas em alto-mar e já resultou numa economia de R$ 1 bilhão por ano, ao otimizar as paradas programadas. Em outra frente, a estatal tem usado a IA generativa para melhorar a eficiência das consultas aos manuais de protocolos operacionais de engenharia.
Luis Mosquera, vice-presidente Jurídico, de Relações Governamentais e Sustentabilidade da gigante alemã Siemens, citou dois exemplos. O primeiro é o uso dos chamados “gêmeos digitais”, ferramenta que simula o funcionamento de novos produtos ou soluções industriais, prevendo falhas e permitindo avaliar o possível desempenho do futuro lançamento. O segundo é uma solução para manutenção de trens e metrôs. Tipicamente, os equipamentos são retirados de operação, uma vez por dia, segundo Mosquera, para que funcionários façam a inspeção visual, por baixo das unidades, para verificar a necessidade de reparos. Agora, a Siemens trabalha com câmeras nos trilhos, que permitem escanear os vagões por baixo e analisar as imagens automaticamente, durante a operação corriqueira.
— Imagina o ganho de eficiência, quanto sobra em dinheiro, porque não parou o trem quando não tinha problema algum? — questionou Mosquera. — IA não é hype, está sendo incorporada e está só começando. Vai transformar a nossa vida como a eletricidade e a internet.
Os executivos participantes do Download Hannover Messe 26 também destacaram o papel do Brasil na feira alemã, com representantes do governo e do setor empresarial.
Câmara Brasil-Alemanha
O Brasil foi o país-destaque da feira deste ano, representado por 800 empresários e executivos de 300 empresas, e o presidente Lula abriu o evento ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz.
— O Brasil é parceiro estratégico para a Alemanha — disse o diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Bruno Vath Zarpellon, ressaltando a importância da assinatura de um novo acordo de bitributação entre os dois países, tido como fundamental para liberar todo o potencial do tratado comercial entre Mercosul e União Europeia, em termos de comércio e investimentos.
O evento Download Hannover Messe 26 foi realizado por GLOBO e Valor, com apoio da Firjan, e o debate foi mediado pelo jornalista João Sorima Neto.