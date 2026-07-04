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MEIO AMBIENTE

Inea interdita área de extração ilegal de minério no estado do Rio de Janeiro

Ação identificou desmatamento, exploração irregular de minério e risco de desabamento de moradias; três pessoas foram autuadas e uma retroescavadeira apreendida

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Área de extração mineral ilegal foi interditada pelo Inea em MaricáÁrea de extração mineral ilegal foi interditada pelo Inea em Maricá - Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro / Arquivo Agência Brasil

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, nessa sexta-feira (3), uma operação para combater extração mineral ilegal no município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

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A equipe encontrou na Rua Sabará, distrito de Inoã, um trecho com desmatamento; corte de talude com riscos de queda de moradias vizinhas; e extração ilegal de minério em trecho de 17.886 metros quadrados.

A área foi interditada, e uma retroescavadeira foi apreendida e encaminhada para um depósito. Três pessoas foram autuadas pelo Inea com base na Lei Estadual 3.467/2000, cuja multa pode chegar a R$ 1 milhão.

Os infratores ambientais também foram conduzidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram depoimento e foram autuados por crime ambiental.

Desmatamento, erosão, modificação da paisagem e assoreamento de rios são alguns dos prejuízos ambientais causados pela extração mineral, quando realizada de forma irregular.

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