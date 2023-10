A- A+

RECIFE Inédita em Pernambuco, UFPE insere disciplina de surfe na grade curricular do semestre letivo 2023.2 As aulas, ofertadas para alunos do curso de bacharelado em Educação Física da instituição, serão teóricas e práticas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou, nesta segunda-feira (2), a inserção da disciplina de Surfe (EDF001) para os alunos do curso de bacharelado em Educação Física, com inscrições direcionadas para o semestre letivo 2023.2.

As aulas, que têm como objetivo tratar o esporte como atuação profissional, abordando competências físicas e técnicas, são pioneiras no Estado e contarão ainda com atividades práticas na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, em janeiro e fevereiro.

A disciplina também promete trazer conteúdos voltados para o planejamento e elaboração de intervenções de letramento, modelos de negócios, estratégias de avaliação e aspectos biopsicossociais e culturais do surfe.

Além disso, a disciplina estará alinhada às ações realizadas dentro de projeto de extensão sUrFPE (@surfpe_), desenvolvido pela instituição com o objetivo de atuar como inciativa para o enfrentamento do derramamento de óleo nas praias pernambucanas.

“Focaremos nos aspectos de formação, treinamento e benefícios terapêuticos do surfe. Os estudantes viverão, dessa forma, a experiência de aprendizes e instrutores, além de participarem de discussões relacionadas aos aspectos teóricos da modalidade”, explicou o corrnador do sUrFPE e professor do Departamento de Educação Física da UFPE, Tony Meireles.

Os alunos que se matricularem na disciplina terão a oportunidade de participar de aulas teóricas, realizadas na Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer (Segel) da UFPE, e práticas, na praia de Itapuama. Os estudantes também terão acesso a oportunidades oferecidas pelo esporte para o curso de Educação Física, além de conhecerem nichos de mercado, serviços e possíveis contextos de atuação profissional.

“A organização e oficialização da prática como modalidade olímpica abre uma série de oportunidades a serem mapeadas”, finalizou Tony.

O surfe vem crescendo cada vez mais no cenário mundial e, no Brasil, a história não é diferene. As conquistas recentes de grandes nomes brasileiros , como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Adriano de Souza também aderem a essa evolução do país. Além disso, o esporte passou a integrar o quadro olímpico a partir dos Jogos Olímpicos de 2021, realizadas em Tóquio, no Japão.



As aulas serão ofertadas exclusivamente para os alunos de Educação Física da UFPE como parte da grade curricular da instituição. Assim, as inscrições deverão ser feitas na plataforma oficial da universidade, com pevisão para acontecerem entre 11 e 16 de outubro.

