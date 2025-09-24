A- A+

Educação Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL Gabaritos devem sair dia 6 de outubro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).

As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.



Áreas de conhecimento

No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:

- ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia);

- matemática e suas tecnologias;

- linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);

- ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.





