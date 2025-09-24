Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL

Gabaritos devem sair dia 6 de outubro

Reportar Erro
Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPLInep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL - Foto: Uchoa Silva/ Nsc SEAP

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).

As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.

Leia também

• Ipsos/Ipec: gestão Lula tem pior avaliação no combate à inflação; educação é destaque positivo

• Grupo Salta Educação abre inscrições para Programa Trainee Pedagógico 2026 em Pernambuco

• Conselho Regional de Educação Física intercepta falsos profissionais em Afogados da Ingazeira


Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:

- ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia);

- matemática e suas tecnologias;

- linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);

- ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter