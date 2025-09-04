A- A+

Brasil Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024 Candidatos da PND 2025 podem revisar questões como forma de estudar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (4), em seu site, os cadernos de provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) Licenciaturas 2024.

Ao todo, foram publicados18 cadernos, sendo um de Formação Geral Docente, comum a todas as licenciaturas, e 17 cadernos referentes às questões das áreas específicas de conhecimento avaliadas no exame, conforme o curso.

As 17 áreas de licenciatura avaliadas foram:

Artes visuais;

Ciências biológicas;

Ciências sociais;

Ciências da computação;

Educação física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Letras (inglês);

Letras (português);

Letras (português/espanhol);

Letras (português-inglês);

Matemática;

Música;

Pedagogia;

Química

Objetivos

A divulgação dos cadernos de provas do exame representa um ato de transparência porque permite que os candidatos e a sociedade civil revisem as questões. Além disso, possibilita que o conteúdo das questões seja adotado como material de estudo para os estudantes que se preparam para a Prova Nacional Docente (PND) de 2025.

As provas anteriores servem como simulados. Os candidatos podem entender melhor o formato e a estrutura das questões e identificar o nível de dificuldade e a profundidade dos tópicos cobrados pelo Inep.

Questões

As questões disponíveis neste link contemplam as áreas abordadas em 2024 e que serão avaliadas, pela primeira vez, na Prova Nacional Docente (PND), prevista para ser aplicada em 26 de outubro.

A prova de Formação Geral Docente de 2024 foi composta por dez questões, todas de múltipla escolha. Já o componente específico de cada curso de licenciatura teve outras dez questões, de múltipla escolha.

PND

A Prova Nacional Docente, também chamada de CNU dos Professores, é voltada a estudantes habilitados e devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025.

Também se inscreveram na PND as pessoas com formação em cursos de licenciatura que têm interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos por estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão de docentes no magistério público local.

Enade Licenciaturas

O Enade Licenciaturas avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de formação de professores em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares e ao desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional.

A inscrição é obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas.

Seus resultados subsidiam políticas públicas e fornecem informações sobre a qualidade dos cursos ofertados no país.

O Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

