Inep divulga datas do Enem 2023; veja o calendário completo

As provas regulares do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O calendário da edição deste ano foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na edição de segunda-feira (2) do Diário Oficial da União.

As inscrições, diz o Inep, devem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio. O gabarito oficial será divulgado em 24 de novembro e o resultado deve sair em 16 de janeiro de 2024.

O Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade, terá inscrições entre 9 e 27 de outubro. As provas serão aplicados em 12 e 13 de dezembro. A divulgação do gabarito oficial dia 27 de dezembro.

Os resultados do Enem PPL serão liberados em 16 de janeiro de 2024.

O exame poderá ter suas datas de realização alteradas a critério do instituto "em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas".

O calendário completo do Inep em 2023, que inclui datas como do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e do Censo Escolar, pode ser conferido no site do instituto.

