Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Inep divulgado gabarito preliminar da Prova Nacional Docente (PND)

Candidatos podem contestar resultado até quarta-feira

Reportar Erro
Inep divulgado gabarito preliminar da Prova Nacional Docente (PND)Inep divulgado gabarito preliminar da Prova Nacional Docente (PND) - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (28) o gabarito preliminar da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), realizada no último domingo (26).

Os documentos estão disponíveis no site do Inep.  

Chamado de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. O resultado final está previsto para 10 de dezembro.

As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.

Leia também

• Inscrições para os Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco em 2026; saiba mais

• Saiba como usar as notas individuais do Enem 2025

• Pernambuco lança edital com prova de admissão para ETEs; inscrições começam na sexta-feira (31)

Aqueles participantes que discordarem do gabarito de alguma questão poderão entrar com o recurso contra a resposta preliminar, por meio da página virtual do Sistema PND. O prazo para contestação começa nesta terça e termina às 23h59 de quarta-feira (29).

Os recursos deverão ser consistentes, objetivos, devidamente fundamentados, como determina o edital da PND 2025. 
Cronograma PND 205: 
 Confira as próximas datas da primeira edição da Prova Nacional Docente:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter