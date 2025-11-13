Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Candidatos podem checar acertos das provas objetivas de domingo
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na tarde desta quinta-feira (13), os gabaritos oficiais das provas objetivas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, conforme os cadernos de provas dos candidatos.
Na Seção Provas e Gabaritos, o candidato deve clicar em 2025 para ter acesso aos cadernos de provas (azul, amarelo, branco, verde) e aos gabaritos de cada um deles. Também estão disponíveis os cadernos de provas com recursos de acessibilidade, como braile, Libras, com a fonte e imagens ampliadas e superampliadas.
Leia também
• Envelhecer no Brasil: desafios e perspectivas debatidos no tema do Enem 2025
• Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem
• Ministro da Educação afirma que afetados por tornado no Paraná poderão fazer Enem em dezembro
Estão disponíveis as respostas das 90 questões objetivas do exame, sendo 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).