ENEM COM IA? Inep testará inteligência artificial na formulação do Enem Objetivo é diminuir o número de humanos envolvidos na preparação do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) testará ferramentas de inteligência artificial (IA) para diminuir o número de humanos envolvidos na formulação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi divulgada pelo presidente da organização, Manoel Palacios, em entrevista ao g1.

"Hoje, para fazer um pré-teste de questões, precisamos de 15 mil estudantes reais. O principal desafio disso é manter o sigilo do material", disse Palacios. "Vamos experimentar sistemas já desenvolvidos em que a IA simule ser alunos fortes, medianos e mais fracos respondendo".

Segundo o presidente do Inep, a intenção é que haja também uma equipe de juízes para “alinhar as máquinas e garantir que o processo de calibração seja bastante preciso”.

"Parece ser o caminho mais produtivo".

A edição deste ano da prova foi marcada pela divulgação antecipada de questões. Foram 8 perguntas da aplicação principal e 4 da edição da Grande Belém somente nas áreas de matemática e ciências da natureza. As questões já haviam aparecido em lives, apostilas e grupos de Whatsapp, com números e alternativas basicamente idênticos.

