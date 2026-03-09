A- A+

SAÚDE Infarto antes dos 50: entenda o acontece como no caso do namorado de Jojo Todynho Alguns dos fatores de risco são má alimentação, uso de drogas e histórico familiar

O namorado da apresentadora Jojo Todynho, Thiago Gonçalves, de 38 anos, passou por um infarto e foi internado no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Jojo afirmou que a causa ainda está sendo apurada pelos médicos, mas ressaltou que o quadro não foi desencadeado pelo uso de anabolizantes.

Segundo o cardiologista argentino Jorge Tartaglione, o infarto agudo do miocárdio já não é um problema associado exclusivamente à terceira idade.

"Há quarenta anos, pensávamos que era um problema que afetava pessoas mais velhas, mas esse não é mais o caso. Está relacionado à ocidentalização, às mudanças no estilo de vida e a tudo o que está acontecendo conosco", afirma.

A importância de prestar atenção aos sintomas

Segundo Tartaglione, um dos principais problemas é a subestimação dos sintomas. Nesse sentido, ele alerta que um ataque cardíaco nem sempre se apresenta como a clássica dor intensa no peito:

"Muitas vezes não se manifesta como a dor em 'pé de elefante', mas pode aparecer na mandíbula, nas costas ou com um desconforto atípico", explica.

Portanto, ele recomenda não minimizar nenhum sinal, principalmente de mulheres.

"Qualquer sintoma incomum no peito ou próximo a ele, não hesite, vá rapidamente a um centro médico ou ligue para a emergência", orienta.

Tempo: a chave para sobreviver a um ataque cardíaco

Tartaglione enfatiza que o tempo é essencial no caso de uma obstrução coronária. Ele esclarece que, quando uma artéria fica bloqueada, o sangue para de fluir para o coração e o dano pode ser irreversível.

"Algo acontecerá dentro de duas a seis horas; se passarem seis horas, a recuperação é difícil", diz.

Nesse contexto, ele destacou o papel do stent:

"É como uma mangueira entupida: o médico entra pelo pulso ou pela virilha, percorre as artérias do coração e as desentope. Esse dispositivo foi desenvolvido pelo argentino Julio Palmaz e que “milhares de pessoas hoje andam pelas ruas com um stent", afirma.

Fatores de risco e prevenção

Embora tenha esclarecido que não é comum um ataque cardíaco ocorrer aos 35 anos, exceto em casos de causas genéticas, ele enfatizou que um ataque cardíaco é a soma de fatores de risco. Entre eles, ele menciona:

Alimentação;



Fumar;



Uso de drogas;



Estilo de vida sedentário; e



Histórico familiar.



Ansiedade e depressão são questões importantes, ele alerta, explicando que a instabilidade emocional é um fator de risco cardiovascular. O especialista em saúde do coração enfatiza que a atividade física e uma boa alimentação são ferramentas fundamentais de prevenção.

