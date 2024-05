A- A+

ALERTA Infecção no pé de Scooby: veja doenças e lesões que podem ser causadas pela chuva Voluntário no regaste de pessoas ilhadas, surfista relatou estar com feridas nos pés por conta do contato com a água das enchentes

O surfista Pedro Scooby, voluntário no resgate de vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul, relatou em suas redes sociais que está com feridas nos pés devido ao contato com a água das enchentes. Aos seguidores, o atleta contou ter se medicado antes de viajar ao estado contra a leptospirose, transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais. Apesar da prevenção, o ex-BBB desenvolveu um quadro de saúde infeccioso. Confira abaixo uma lista de doenças e lesões que podem ser causadas pela chuva.

Doenças transmitidas pela água

Em enchentes, é comum que a água potável fique contaminada, seja por vírus, bactérias e parasitas ou produtos químicos. Nesses casos, podem acontecer surtos de doenças como cólera, hepatite A, diarreias infecciosas e infecções na pele, geradas por fungos.

Em seu perfil no Instagram, ao trazer atualizações sobre os resgates de gaúchos nesta quinta-feira, Scooby citou as complicações que desenvolveu pelo excesso de tempo de contato com a água suja.

“Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de pereba [sic] por sinal”, relatou o carioca.

Doenças ligadas a mosquitos

Dengue, zika e chikungunya são alguns dos exemplos de doenças que podem ser desenvolvidas em ambientes com água parada, como as enchentes, o que torna as condições propícias para a proliferação dos mosquitos transmissõres.

Problemas respiratórios

Com o aumento da umidade e, por consequência, o surgimento de mofo nas casas danificadas pelas inundações, pessoas alérgicas ou asmáticas podem ter seus quadros de saúde agravados.

Lesões físicas

Com a altura elevada da água, objetos submersos, estruturas instáveis e correntezas fortes aumentam os ricos de causar lesões físicas na população.

Problemas de saúde mental

Depois de uma tragédia climática como a que acontece agora no RS, é comum que as vítimas desenvolvam problemas de saúde mental. Estresse pós-traumático, ansiedade e depressão são alguns deles.

