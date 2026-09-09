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PAULISTA Moradores do Janga lamentam trechos impróprios para banho em praia: "Estamos abandonados" Boletim da CPRH aponta risco à saúde e moradores criticam condições de saneamento básico na região

Moradores das áreas próximas à Praia do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), estão preocupados com a qualidade da água do mar após o caso de crianças que passaram mal, com sintomas de vômito e diarreia depois de um banho no local, no último sábado (5).

O episódio reacendeu alertas sobre as condições da água e a segurança dos banhistas no litoral do estado.

Três trechos da Praia do Janga estão impróprios para banho até esta quinta-feira (10), segundo o boletim mais recente de balneabilidade divulgado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

A classificação considera a qualidade da água do mar e busca orientar a população sobre áreas que oferecem riscos à saúde durante o contato com a água.

De acordo com a CPRH, a condição de balneabilidade é avaliada por meio de análises realizadas periodicamente e os resultados são divulgados semanalmente pela agência.

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A qualidade da água na Praia do Janga, em Paulista, voltou a preocupar moradores e frequentadores. Atualmente, três trechos estão classificados como impróprios para atividades de banho. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



A corretora Nereide Diniz, moradora do Janga há 13 anos, criticou as condições da orla do Janga e afirmou que a comunidade enfrenta falta de infraestrutura e assistência do poder público.

"Infelizmente, estamos abandonados. Temos aqui um canal, as águas poluídas com fezes e a questão do esgoto aqui é direto. Qualquer área que você que você parar para tomar um banho temos esgoto. Olhe, tá um descaso, o Janga em si está abandonado", desabafou.

Segundo Nereide Diniz, de 60 anos, os problemas de esgoto, poluição, sujeira e ausência de espaços adequados prejudicam moradores, idosos e frequentadores da praia. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De acordo com Tawan Batista, morador da região há dois anos, a poluição da água e o acúmulo de lixo dificultam o banho de mar, enquanto a falta de limpeza adequada contribui para os problemas enfrentados pelos frequentadores.

"Tenho o costume de vir para cá para orla com meu pai, ou então para vir correr e fazer exercícios físicos, e a situação daqui é muito complicada, principalmente para entrar nessa água. A gente não consegue entrar porque é muito sujo, é impróprio para banho", iniciou. "Nesses dois anos que eu tô morando aqui, pouquíssimas vezes eu entrei nessa água porque o risco de você entrar e acabar ficando doente é muito grande", completou o radiojornalista de 22 anos.

Morador do Janga há quase dois anos, o radiojornalista Tawan Batista afirmou que evita entrar no mar devido à presença de lixo e ao risco de contrair doenças. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além da condição imprópria apontada no boletim, a situação na região também envolve questionamentos sobre a origem de uma água escura observada nas proximidades da praia.

Lei Estadual 12.321

Ao citar o que prevê a legislação, o aposentado Vandoci Dantas de Lima, morador do Janga há 50 anos, afirmou que a falta de aplicação das regras previstas na Lei Estadual nº 12.321, de 2003, contribui para problemas de organização e circulação no calçadão da orla.

"Existe uma lei que é para moralizar o calçadão, onde é proibido cachorro, patinetes, todo esse tipo de transporte, que serve para promover o pedestre. Infelizmente essa lei não foi regulamentada e os servidores públicos possivelmente a desconhecem. [...] Seria oportuno se os órgãos públicos com a prefeitura colocassem em prática essa lei", destacou.

Vandoci Dantas também chamou atenção para a quantidade de fezes de cães e gatos deixadas no local, alegando que muitos frequentadores passeiam com os animais, mas não recolhem os dejetos após a defecação. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com 73 anos de idade, o idoso criticou ainda a presença de patinetes no calçadão, que, segundo ele, atrapalham a circulação de pessoas que utilizam o espaço para caminhar ou praticar atividades físicas.

A lei estabelece normas para o ordenamento da utilização da orla marítima de Pernambuco. Entre as regras, está a proibição da circulação de bicicletas, patins e skates nos calçadões destinados à prática de cooper, que são exercícios que envolvem corridas ou caminhadas.

A legislação, presente no portal da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), também disciplina a presença de animais na faixa de praia e determina que os tutores recolham imediatamente as fezes dos animais após a defecação.

Esse conjunto de normas estaduais passou por alterações posteriores, incluindo mudanças nas regras relacionadas à circulação de veículos e à presença de animais na faixa de praia.

Além disso, a fiscalização da lei em questão deve ser realizada pelos órgãos competentes das prefeituras do estado, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco.

CPRH

A Agência Estadual de Meio Ambiente recomenda que os banhistas evitem o contato com a água, nos pontos sinalizados, devido à qualidade inadequada e ao risco de ocorrência de problemas de saúde.

Nessas circunstâncias, o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta dos Santos, ressaltou que a agência realiza semanalmente a avaliação da balneabilidade das praias de Pernambuco, em cumprimento à legislação ambiental e às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

"É importante frisar que não há proibição de frequentar a praia, mas recomendamos apenas que o banho não é recomendado por conta da qualidade da água. Isso pode causar doenças nas pessoas que fizerem isso", reforçou.

Segundo o diretor-presidente da CPRH, a classificação de um trecho como impróprio não significa que a praia esteja interditada ou que haja proibição de frequentá-la. | Foto: CPRH/Divulgação

Atualmente, Pernambuco tem 27 pontos balneários que são monitorados pela agência ambiental, dos quais 14 foram classificados como impróprios para banho no boletim mais recente, com três localizados no Janga.

De acordo com o gestor, os resultados das análises são disponibilizados no portal da agência para a consulta da população e dos veículos de comunicação.

A divulgação e atualização semanais permitem acompanhar alterações na qualidade da água e identificar os trechos que apresentam condições inadequadas para banho.

A classificação de impropriedade se refere especificamente à água, não abrangendo a faixa de areia, indicando a necessidade de evitar o contato com o mar nos trechos sinalizados pelo órgão.

A CPRH reforça que os banhistas devem consultar os boletins de balneabilidade antes de frequentar as praias e evitar o contato com a água nos pontos classificados como impróprios.

O que diz a prefeitura de Paulista

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a prefeitura de Paulista para obter esclarecimentos sobre ação municipal acerca da realidade balneárea da região. Em nota, a gestão destacou que acompanha as condições de balneabilidade das praias da cidade e que orienta a população a seguir as recomendações dos órgãos competentes quanto ao uso das áreas de banho.

Em relação à lei estadual citada anteriormente, a prefeitura disse não reconhecer a afirmação de descumprimento. "O município realiza ações de limpeza, ordenamento, fiscalização e preservação ambiental na orla, dentro de suas competências legais", destacou.

Já sobre a estrutura da orla do Janga, a prefeitura de Paulista informou que possui projeto protocolado junto ao governo do estado para requalificar e amplificar a urbanização do local, em um trecho de cerca de 3,5 quilômetros.

"A proposta prevê recuperação do trecho existente, passeios acessíveis, espaços para atividades físicas e recreativas, playgrounds e ciclovia ou ciclofaixa onde houver viabilidade técnica. A execução depende da viabilização dos recursos estaduais", completou a prefeitura.

Ainda na nota, a gestão reforçou a importância de conscientizar tutores de animais, "que devem manter seus pets sob controle durante os passeios e recolher as fezes dos animais, contribuindo para manter a limpeza, a conservação e o uso adequado de toda a orla".

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