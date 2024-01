A- A+

BRASIL Moradores do Amapá registram infestação de milhares de besouros Animais "invadiram" cidade do interior do estado. Especialista explica causas prováveis

Uma infestação de besouros assustou moradores do município de Amapá, localizado a cerca de 300 quilômetros da capital do estado de mesmo nome, Macapá. O flagrante foi feito entre a noite de domingo (7) e a manhã de segunda-feira (8).

Moradores do Amapá registram infestação de milhares de besouros - https://t.co/bXIxzbC8mT pic.twitter.com/dIOzNp6w81 — Folha de Pernambuco (@folhape) January 11, 2024

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram milhares de insetos tomando ruas e calçadas das casas. É possível até mesmo ver um homem retirando muitos insetos com uma pá e colocando-os em um carrinho de mão.

Ao g1 Amapá, a aposentada Maria do Carmo relatou que teve a calçada e a casa invadida pelas catorras — como o besouro é conhecido no estado.

"Eu tava na igreja né, tenho uma filha deficiente e aí a igreja foi invadida, chegando em casa, a mesma coisa. Aí, a gente varria, enchia balde e jogava fora e mesmo assim, não foi possível dar conta de tirar todos os insetos. Eu nem dormi, com medo por conta da minha filha também", relata a aposentada.

O biológo Manoel Garcia Júnior, professor da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), falou ao g1 Amapá que a infestçaão pode estar associada a vários fatores, como o movimento de cópula — encontro entre machos e fêmeas da mesma espécie.

"Pode ter sido um movimento de cópula sincronizado por todo o grupo. Outro fator que pode ter contribuído com isso, são as fontes luminosas da cidade, que no interior da floresta esses organismos ficam mais parados, devido à falta de luminosidade, pois a referência luminosa que eles tem é somente a lua. Nesse caso, os refletores podem ter atraído esse grupo e causado essa infestação, então são diversos fatores", explica.

O especialista também diz que, no início do ano, é comum a aparição de insetos em maior número por conta do inverno amazônico.

"O ambiente vai estar mais propício à reprodução, ao deslocamento desses organismos em busca de um novo local de identificação, é bem comum ocorrer nesse período", finaliza o biológo.



Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas relata pelo menos 23.469 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel