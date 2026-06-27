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economia Inflação interanual no Irã atingiu 88,6% em junho devido à guerra A inflação anual estava em 68% em fevereiro, antes da eclosão da guerra

A inflação no Irã acelerou bruscamente em junho, impulsionada pela guerra, e atingiu uma taxa anual de 88,6%, segundo dados oficiais divulgados neste sábado (27), em uma economia já castigada pela hiperinflação decorrente das sanções.

Segundo o Centro de Estatísticas do Irã, um órgão oficial, os preços dos alimentos dobraram durante o mês persa de Khordad (22 de maio a 21 de junho) em comparação com o mesmo período de 2025.

Os preços de pães e cereais subiram 138,8%, e os de leite, queijo e ovos, 151,9%, enquanto os preços de carne vermelha e frango dispararam 178,2%.

Em comparação, a inflação anual estava em 68% em fevereiro, antes da eclosão da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica. As estatísticas iranianas são divulgadas mensalmente com base no calendário persa.

Há anos, a economia iraniana vem sendo castigada por uma hiperinflação crônica e por uma forte desvalorização da moeda nacional, o rial, em grande parte devido às sanções internacionais impostas ao país.

Esse fenômeno, que corrói o poder de compra dos iranianos, intensificou-se nos últimos meses, desencadeando protestos acalorados em dezembro. A guerra no Oriente Médio agravou ainda mais a crise econômica.

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