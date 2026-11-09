A- A+

América Latina Inflação no México sobe acima do previsto e coloca em xeque a política de juros do país Banxico reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na semana passada, em decisão dividida

A inflação anual do México acelerou mais do que o esperado em outubro, o que intensificará o escrutínio da decisão do banco central na semana passada de cortar as taxas de juros mesmo com as persistentes pressões inflacionárias.

Os preços ao consumidor subiram 0,65% no mês passado (acima dos 0,42% de setembro) e chegaram a 3,75% no acumulado em 12 meses, informou o instituto nacional de estatística. O resultado ficou acima de todas as 23 estimativas consultadas pela Bloomberg junto a economistas, cuja mediana era de taxa anualizada de 3,65%, e também acima dos 3,45% de setembro.

A inflação subjacente (conhecida como o núcleo da inflação), que exclui os custos voláteis de alimentos e energia e é acompanhada de perto pelo banco central, acelerou para 3,80% em relação ao ano anterior. Os economistas previam 3,78%, em comparação com o índice de 3,75% registrado em setembro.

Os produtos e serviços que mais contribuíram para o aumento dos preços em outubro foram a eletricidade, com alta de 18,51%, o transporte aéreo, com 26,36%, o tomate, com 9,68%, e o gás de cozinha, com 3,67%.

O Banco Central do México, conhecido como Banxico, reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na semana passada, em uma decisão dividida que reacendeu o debate sobre se os formuladores de políticas estão afrouxando a política monetária muito rapidamente, antes que a inflação retorne de forma sustentável à meta anual de 3%, com uma margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

O conselho do banco central, composto por cinco membros, também modificou suas diretrizes futuras, afirmando que a nova taxa provavelmente permanecerá inalterada por um "período prolongado". Eles argumentaram que manter os custos de empréstimo no nível atual ajudaria a inflação a convergir para a meta, embora reconhecendo que os riscos para as perspectivas continuam inclinados para o lado positivo.

O Banco Central do México mantém o compromisso integral de levar a inflação de volta à sua meta, apesar das dúvidas sobre o corte de juros da semana passada, afirmou a conselheira Galia Borja nesta segunda-feira, em evento da Bloomberg Línea.

Borja, que votou pela manutenção das taxas de juros inalteradas , afirmou que dava maior peso aos riscos de inflação do que os demais membros do conselho, mas ressaltou que seu voto divergente não significava que o corte na taxa fosse prematuro. Ela acrescentou que a medida já havia sido sinalizada por seus colegas em setembro.

Segundo ela, é “altamente provável” que o Banxico mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro.

Os dados de outubro mostram que a inflação ao consumidor permanece dentro da meta do Banco Central e próxima de suas projeções. No entanto, continua acima do ponto médio de 3% estabelecido pelo Banxico, com riscos ainda inclinados para cima.

Choques na oferta de alimentos e o aumento dos custos de energia estão pressionando a inflação, apesar dos subsídios governamentais aos combustíveis, enquanto o aumento dos custos trabalhistas e as expectativas de inflação persistentemente elevadas limitarão as quedas. Ao mesmo tempo, os efeitos desinflacionários da valorização anterior do peso e da ociosidade econômica parecem estar diminuindo.

"Vemos pouco espaço para novas quedas e esperamos que a inflação se mantenha próxima aos níveis atuais até 2027, dentro da meta, mas acima do ponto médio e da projeção de 3% do Banco Central para o próximo ano", avalia Felipe Hernandez, economista para a América Latina da Bloomberg Economics.

O Banxico vinha considerando um corte de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros desde a decisão de política monetária de setembro, visto que a inflação tem evoluído em linha com as projeções do banco, disse a governadora Victoria Rodríguez Ceja em entrevista ao El Financiero publicada na segunda-feira.

Gabriela Siller, diretora de análise econômica do Banco Base, afirmou que os três membros do conselho de administração, composto por cinco pessoas, que votaram a favor do corte das taxas de juros na semana passada optaram por uma visão otimista, visto que a inflação subjacente vinha apresentando tendência de queda há vários meses.

Juntamente com o corte surpresa de 0,25 ponto percentual, o Banxico também manteve sua projeção de que a inflação atingirá a meta de 3% no último trimestre de 2027.

Adotando um tom cético, Siller afirmou que "dada a recente desvalorização do peso e as pressões inflacionárias no setor de serviços, a inflação provavelmente iria se recuperar".

“Não há a mínima chance de a inflação atingir 3% no próximo ano”, disse Siller.

Perspectivas de crescimento

William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da Capital Economics, afirmou em nota aos clientes que a inflação provavelmente acelerará nos próximos meses, ultrapassando a previsão de 3,7% do banco central para o último trimestre, tanto para a inflação geral quanto para a inflação subjacente.

O cenário é ainda mais complexo devido à recente retomada da atividade econômica, com o Produto Interno Bruto (PIB) expandindo 3,2% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, o ritmo mais acelerado desde 2023.

O Banxico tem sustentado que a economia ainda opera abaixo de seu potencial, limitando a inflação impulsionada pela demanda, mas a continuidade da força econômica pode tornar esse argumento mais difícil de sustentar.

Rodríguez afirmou que, embora a atividade econômica tenha superado as expectativas recentemente, ainda há capacidade ociosa e o Banxico não prevê pressões inflacionárias por parte da demanda.

Veja também