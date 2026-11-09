Seg, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
América Latina

Inflação no México sobe acima do previsto e coloca em xeque a política de juros do país

Banxico reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na semana passada, em decisão dividida

Reportar Erro
Inflação anual do México acelerou mais do que o esperado em outubroInflação anual do México acelerou mais do que o esperado em outubro - Foto: Andrea Hernández / Pexels

A inflação anual do México acelerou mais do que o esperado em outubro, o que intensificará o escrutínio da decisão do banco central na semana passada de cortar as taxas de juros mesmo com as persistentes pressões inflacionárias.

Leia também

• Paraguai amplia devolução de depósitos e busca dinheiro do Ueno Bank no exterior

• Papa se reúne na Argentina com vítimas de abusos sexuais por parte do clero

• Papa denuncia a morte de crianças no bairro mais violento do Uruguai

Os preços ao consumidor subiram 0,65% no mês passado (acima dos 0,42% de setembro) e chegaram a 3,75% no acumulado em 12 meses, informou o instituto nacional de estatística. O resultado ficou acima de todas as 23 estimativas consultadas pela Bloomberg junto a economistas, cuja mediana era de taxa anualizada de 3,65%, e também acima dos 3,45% de setembro.

A inflação subjacente (conhecida como o núcleo da inflação), que exclui os custos voláteis de alimentos e energia e é acompanhada de perto pelo banco central, acelerou para 3,80% em relação ao ano anterior. Os economistas previam 3,78%, em comparação com o índice de 3,75% registrado em setembro.

Os produtos e serviços que mais contribuíram para o aumento dos preços em outubro foram a eletricidade, com alta de 18,51%, o transporte aéreo, com 26,36%, o tomate, com 9,68%, e o gás de cozinha, com 3,67%.

O Banco Central do México, conhecido como Banxico, reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na semana passada, em uma decisão dividida que reacendeu o debate sobre se os formuladores de políticas estão afrouxando a política monetária muito rapidamente, antes que a inflação retorne de forma sustentável à meta anual de 3%, com uma margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

O conselho do banco central, composto por cinco membros, também modificou suas diretrizes futuras, afirmando que a nova taxa provavelmente permanecerá inalterada por um "período prolongado". Eles argumentaram que manter os custos de empréstimo no nível atual ajudaria a inflação a convergir para a meta, embora reconhecendo que os riscos para as perspectivas continuam inclinados para o lado positivo.

O Banco Central do México mantém o compromisso integral de levar a inflação de volta à sua meta, apesar das dúvidas sobre o corte de juros da semana passada, afirmou a conselheira Galia Borja nesta segunda-feira, em evento da Bloomberg Línea.

Borja, que votou pela manutenção das taxas de juros inalteradas , afirmou que dava maior peso aos riscos de inflação do que os demais membros do conselho, mas ressaltou que seu voto divergente não significava que o corte na taxa fosse prematuro. Ela acrescentou que a medida já havia sido sinalizada por seus colegas em setembro.

Segundo ela, é “altamente provável” que o Banxico mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro.

Os dados de outubro mostram que a inflação ao consumidor permanece dentro da meta do Banco Central e próxima de suas projeções. No entanto, continua acima do ponto médio de 3% estabelecido pelo Banxico, com riscos ainda inclinados para cima.

Choques na oferta de alimentos e o aumento dos custos de energia estão pressionando a inflação, apesar dos subsídios governamentais aos combustíveis, enquanto o aumento dos custos trabalhistas e as expectativas de inflação persistentemente elevadas limitarão as quedas. Ao mesmo tempo, os efeitos desinflacionários da valorização anterior do peso e da ociosidade econômica parecem estar diminuindo.

"Vemos pouco espaço para novas quedas e esperamos que a inflação se mantenha próxima aos níveis atuais até 2027, dentro da meta, mas acima do ponto médio e da projeção de 3% do Banco Central para o próximo ano", avalia Felipe Hernandez, economista para a América Latina da Bloomberg Economics.

O Banxico vinha considerando um corte de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros desde a decisão de política monetária de setembro, visto que a inflação tem evoluído em linha com as projeções do banco, disse a governadora Victoria Rodríguez Ceja em entrevista ao El Financiero publicada na segunda-feira.

Gabriela Siller, diretora de análise econômica do Banco Base, afirmou que os três membros do conselho de administração, composto por cinco pessoas, que votaram a favor do corte das taxas de juros na semana passada optaram por uma visão otimista, visto que a inflação subjacente vinha apresentando tendência de queda há vários meses.

Juntamente com o corte surpresa de 0,25 ponto percentual, o Banxico também manteve sua projeção de que a inflação atingirá a meta de 3% no último trimestre de 2027.

Adotando um tom cético, Siller afirmou que "dada a recente desvalorização do peso e as pressões inflacionárias no setor de serviços, a inflação provavelmente iria se recuperar".

“Não há a mínima chance de a inflação atingir 3% no próximo ano”, disse Siller.

Perspectivas de crescimento

William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da Capital Economics, afirmou em nota aos clientes que a inflação provavelmente acelerará nos próximos meses, ultrapassando a previsão de 3,7% do banco central para o último trimestre, tanto para a inflação geral quanto para a inflação subjacente.

O cenário é ainda mais complexo devido à recente retomada da atividade econômica, com o Produto Interno Bruto (PIB) expandindo 3,2% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, o ritmo mais acelerado desde 2023.

O Banxico tem sustentado que a economia ainda opera abaixo de seu potencial, limitando a inflação impulsionada pela demanda, mas a continuidade da força econômica pode tornar esse argumento mais difícil de sustentar.

Rodríguez afirmou que, embora a atividade econômica tenha superado as expectativas recentemente, ainda há capacidade ociosa e o Banxico não prevê pressões inflacionárias por parte da demanda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter