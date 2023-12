A- A+

Argentina Inflação, pobreza, escassez de dólares e déficit fiscal: a herança econômica do governo Fernández Javier Milei toma posse neste domingo, com expectativa de que plano de ajuste fiscal seja anunciado em breve

O governo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Sergio Massa prometeu recuperar os salários reais, reativar a economia, resolver o problema da dívida e reduzir a inflação.

Quatro anos depois, o Produto Interno Bruto (PIB) está nos mesmos níveis de 2012, a inflação está perto de 150% ao ano, a Argentina ainda não tem acesso aos mercados internacionais de dívida e o poder de compra caiu entre 13% e 34%, dependendo se é um salário médio de um emprego com carteira assinada ou uma aposentadoria média.

O país também acrescentou dois problemas macroeconômicos que não tinha no fim de 2019. O Banco Central (BCRA) passou de ter US$ 12 bilhões de reservas líquidas positivas para US$ 11 bilhões negativos e uma dívida comercial de importadores que cresceu US$ 20 bilhões em apenas dois anos.

A segunda complicação é que o Estado passou de um saldo fiscal de quase 0,4% do PIB para um déficit primário de quase 3% do PIB que não tem como financiar, exceto com emissão monetária.

Em entrevistas recentes, e até mesmo em seu último pronunciamento na televisão transmitido na sexta-feira, Fernández repetiu que seu governo sofreu com a pandemia, uma guerra (a invasão da Ucrânia pela Rússia) e a pior seca dos últimos 100 anos. Com exceção da guerra, que beneficiou o país porque os preços dos produtos e serviços que a Argentina exporta subiram mais do que os preços dos que importa, a pandemia e a seca tiveram um grande impacto sobre as contas fiscais e externas do país.

No entanto, as sucessivas equipes econômicas lideradas por Martín Guzmán, Silvina Batakis e Massa não conseguiram amortecer os choques e a negligência ampliou os efeitos iniciais.

Por exemplo, embora a pandemia tenha exigido déficits estatais maiores devido à expansão dos esquemas de ajuda e à contração das receitas, a Argentina nunca voltou ao nível de gastos que tinha antes da crise da Covid, assim como o restante dos países da região.

Com relação à seca, o governo que está saindo resistiu a ajustar a taxa de câmbio ao seu valor real devido à menor quantidade de dólares disponíveis.

De fato, durante os quatro anos de mandato, enquanto a taxa de câmbio oficial subiu cerca de 500%, a inflação acumulada foi superior a 800%. A defasagem no valor do dólar explica por que há uma escassez de reservas no Banco Central.

"Nos últimos quatro anos, tudo aconteceu e o plano econômico foi dedicado a segurar, mas não foi suficiente. A herança mais pesada é a fiscal, pois as contas têm que ser ajustadas porque o Tesouro não tem quem financie. O Banco Central (BCRA) ficou sem dólares e tem de ajustar vários preços relativos (taxa de câmbio, tarifas) em um clima social difícil, com a pobreza em 43%", disse o economista Fernando Marull em seu último relatório, acrescentando:

"E essa economia é herdada por um "novo" presidente, que não pertence ao partido Justicialista, e que terá de buscar consenso e governabilidade para fazer as mudanças. Milei herda uma economia extremamente vulnerável, mas que tem solução, como tudo o mais".

O analista financeiro Juan José Battaglia, economista-chefe da Cucchiara y Cía, também fez um resumo detalhado da "herança mortal" que o presidente eleito Javier Mileiirá receber:

"Ele assume o cargo com a economia em tratamento intensivo. Não se trata mais de uma herança pesada, mas de uma herança mortal. Seria um erro político justificar quatro anos de mandato com base na herança. No entanto, também seria um grande erro não explicar em detalhes o ponto de partida", escreveu na rede social X, ex-Twitter.

O economista se referiu ao Banco Central "quebrado", com reservas negativas de US$ 11 bilhões, "um nível sem precedentes", e acrescentou que essa situação "coloca o país à beira do abismo de diferentes pontos de vista: aproxima-o da hiperinflação, da inadimplência externa e o força a estabelecer uma taxa de câmbio muito alta para compensar as reservas".

Além disso, ele ressaltou que "para piorar a situação, a necessidade de recompor as reservas complica a desinflação e a estabilização", porque "comprar moeda estrangeira significa emitir mais pesos, portanto, devemos ser mais pacientes para reduzir a inflação".

Em seguida, Battaglia se referiu ao déficit fiscal primário de 3% do PIB sem acesso a financiamento.

"Reduzir o déficit em três pontos implica reduzir os gastos correntes em 15%, uma tarefa titânica, especialmente quando olhamos para os itens que precisam ser atacados. Não há margem para mexer nas pensões e no subsídio universal para crianças (AUH), porque eles já passaram por um ajuste brutal. Os candidatos são os subsídios, as transferências para as províncias, as empresas públicas e outros programas sociais, como o Alimentar e o Argentina Trabaja. Isso tem um custo político e social inevitável", explicou.

Entre outros legados deixados pelo governo de Fernández está o atraso da taxa de câmbio real multilateral, muito próximo do nível deixado por Cristina Kirchner a Mauricio Macri em 2015.

"A brutal inércia inflacionária complica toda a taxa de câmbio e a perspectiva monetária. Corrigir a taxa de câmbio real a partir dessa [inflação] nominal coloca o cenário hiper muito próximo e torna a tão desejada unificação [cambial] extremamente complexa", acrescentou Battaglia.

Outro combustível para a inflação será a correção da distorção dos preços relativos, com valores que aumentaram em velocidades diferentes nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com a empresa de consultoria 1816, enquanto o item "vestuário e calçados" teve aumentos de preços de 1.115% entre dezembro de 2019 e outubro passado, as tarifas de água, gás e eletricidade aumentaram pela metade no mesmo período: em média, 456%.

Essas distorções são palpáveis quando se observa que um café na cidade de Buenos Aires pode custar 2.000 pesos, enquanto uma passagem de ônibus não passa de 75 pesos.

"Para 'estabilizar', primeiro você precisa 'acomodar'. Você precisa se "acomodar" com um nível muito alto de pobreza. Talvez o pior ponto da herança. O ajuste é inevitável e a pobreza aumentará antes de diminuir", disse Battaglia.

Ele acrescenta:

"O plano macro necessário para a estabilização é tão complexo quanto doloroso. A pobreza e a inércia tornam a unificação da taxa de câmbio muito complexa. Com uma diferença na taxa de câmbio, é difícil acumular reservas. Sem o acúmulo de reservas, é quase impossível se estabilizar. É por isso que a herança é muito mais do que pesada".

Quanto à dívida, a Argentina não tem obrigações de pagamento significativas em 2024 com credores privados (cerca de US$ 4 bilhões), mas, em 2025, precisará recorrer aos mercados internacionais para refinanciar os vencimentos. Para isso, precisará dar um sinal de estabilização e correção das distorções macroeconômicas acumuladas nos últimos anos.

