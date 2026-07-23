A- A+

Famosos Inflamação no sistema nervoso e câncer de próstata: entenda o quadro do influenciador Lito Sousa Piloto de avião está internado para tratamento sob acompanhamento médico

O piloto e influenciador Lito Sousa, de 59 anos, conhecido por seu canal "Aviões e Música", foi diagnosticado com inflamação do sistema nervoso central (SNC) após ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Anteriormente, ele havia compartilhado que também havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata.

De acordo com comunicado sobre o estado de Lito, ele apresentou os sintomas de perda de parte dos movimentos do braço esquerdo e dormência na mesma região há 20 dias. Atualmente internado para tratamento, ele está sob acompanhamento médico.

Além disso, o tratamento para o câncer de próstata será decidido a partir da resolução do quadro de inflamação do sistema nervoso central.

"Tem três meses que descobri, eu precisei passar por duas biópsias, uma na próstata e outra no reto. A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata, infelizmente, positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma", contou Lito, na semana passada, em suas redes sociais.

O que é a inflamação do sistema nervoso central?

A inflamação do sistema nervoso central (SNC) está associada a doenças e infecções que atingem cérebro, a medula espinhal e as meninges. Ou seja, pode ser causado por vírus, bactérias e outros microrganismos. Também pode ser motivada pelo próprio sistema nervoso.

Diagnóstico de câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o mais comum entre homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, e o segundo que mais mata, atrás apenas do de pulmão, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Segundo o Ministério da Saúde, na maior parte dos casos, o câncer de próstata tem crescimento lento, sem manifestar sintomas. No entanto, ocasionalmente, pode se desenvolver de forma rápida.

Em geral, o diagnóstico da doença é feito pela contagem do antígeno prostático específico no sangue do homem, pelo exame chamado PSA, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Além dessa, outra maneira de diagnosticar o câncer de próstata é pelo exame de toque retal.

Quando o resultado de um desses exames é anormal, são necessárias análises complementares que ajudam a descartar ou confirmar o diagnóstico da doença. Em caso de confirmação, é preciso avaliar o estágio em que o tumor se encontra para definir a conduta mais adequada para o tratamento.

Estes exames podem incluir biópsia da próstata com agulha, graduação histológica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia óssea e PETScan, com base em antígeno prostático específico da membrana (PSMA).

Quais são os sintomas do câncer de próstata?

De acordo com o Ministério da Saúde, na fase inicial o câncer de próstata pode não apresentar sintomas. Quando apresenta, os mais comuns são dificuldade de urinar, demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. O câncer de próstata avançado que se espalhou para os ossos pode causar também dor, fadiga e perda de peso.

Veja também