SAÚDE Influencer afirma que trocou dieta por sexo e emagreceu: quantas calorias se perde em uma relação? Segundo especialista, a prática não somente ajuda no emagrecimento como também melhora a qualidade do sono, a imunidade e promove a liberação de antioxidantes

Mari Oliveira, influencer de conteúdo adulto, compartilhou recentemente com seus seguidores ser uma adepta da "dieta do sexo". Ela relata ter perdido 6 kg e tonificado o corpo ao aplicar de três a quatro horas de relações sexuais no seu dia a dia. Isso foi possível, segundo seu relato, pela queima de pelo menos 700 calorias por dia com a atividade física sexual, aliada à musculação.

A "dieta do sexo" funciona?

O conceito de atividade física envolve todo tipo de movimento produzido pelos músculos que causa um gasto energético acima do que se tem em repouso. Desta forma, andar do quarto para a sala, limpar a casa e até mesmo o sexo podem ser considerados formas de exercícios.

Um estudo realizado pela Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá, e publicado na revista científica Journal of Sexual Medicine, demostrou que os participantes homens queimaram, em média, 4,2 calorias por minuto durante o sexo, enquanto as mulheres tiveram um gasto médio de 3,1 calorias por minuto durante a relação sexual. Ou seja, transar 10 minutos por dia gera uma perda de 42 calorias para homens e 31 calorias para mulheres, o que pode ser comparado aos resultados de exercícios físicos moderados, segundo os pesquisadores canadenses.

Em entrevista ao Globo, a urologista e especialista em medicina sexual, Pilar Ceballos afirmou que as relações sexuais tem diversos benefícios: melhoram a qualidade do sono, a imunidade e promove a liberação de antioxidantes, além dos benefícios que traz nas relações de casal.

"O sexo deve ser considerado como mais um exercício, dependendo do estado físico variará em intensidade e duração e queimará mais ou menos calorias. Para quem não gosta muito de academia ou caminhada, o sexo tem os mesmos benefícios, e ainda mais, já que também são liberadas substâncias cerebrais que promovem a sensação de bem-estar, tranquilidade e alegria" ressalta.

200 calorias em 30 minutos

Uma pesquisa realizada pelo portal GolfSupport.com mostrou que existem posições específicas que podem aumentar o gasto calórico. A posição campeã, por exemplo, é a batedeira.

Não chega a ser uma das representantes do Kama Sutra mais fáceis de se colocar em prática. Contudo, quando feita, pode chegar a gastar 179 calorias para quem é penetrado e 211 para quem penetra, considerando uma prática sexual de 30 minutos.

