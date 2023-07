Influencer de 42 anos viraliza ao revelar segredo de produto que eliminou as rugas; veja vídeo

A- A+

Em uma sequência de vídeos no TikTok, uma influenciadora viralizou ao revelar um produto que "acabou" com as rugas e linhas de expressão de seu rosto. A mulher, de 42 anos, afirma que com óleo de rícino (também conhecido como óleo de mamona) não precisou recorrer a preenchimento, botox ou cirurgia.

No vídeo, Kate disse que o segredo foi utilizar o produto “literalmente todas as noites". Após a aplicação do óleo na região da testa e abaixo dos olhos, onde geralmente vão perdendo sustentação da pele e as rugas podem surgir, ela finalizou colocando uma fita anti-rugas nas marcas de expressão. A influencer contou para um seguidor como conseguiu o resultado.

“Massageava óleo de rícino em todo o meu rosto, durante a noite. Eu ainda uso agora, mas apenas ao redor dos olhos e em qualquer lugar onde tenha linhas de expressão”, disse.



O produto, encontrado facilmente em farmácias, traz diversos benefícios para a hidratação pele. Por ser um óleo vegetal, ele penetra profundamente, ajudando em sua nutrição e hidratação. O ideal, contudo, não é usar grandes quantidades de óleo de rícino direto na pele, devido ao risco de oclusão dos poros, que pode causar espinhas e outros problemas. Ele pode ser misturado a hidratantes ou ser usado em produtos que o contenham em sua lista de princípios ativos. É possível encontrá-lo nos ingredientes destes produtos como castor oil.

Especialistas apontam que o ativo, que é proveniente da semente Ricinus communis, é muito utilizado em cosméticos para pele e cabelo, principalmente com a finalidade de hidratação, mas que faltam estudos científicos comprovando a maioria dos usos dermatológicos dessa substância.

