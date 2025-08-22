A- A+

POLÍCIA Influencer Gel Motos é autuado por porte ilegal de arma, adulteração de veículo e desacato João Wagner foi abordado por uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária por estar transitando em velocidade acima da permitida na PE-15, na Guabiraba

O influenciador digital João Wagner de Melo, de 32 anos, mais conhecido como Gel Motos, pelos mais de 700 mil seguidores, foi autuado em flagrante na manhã desta sexta-feira (22), na PE-15, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, por porte ilegal de arma, clonagem/adulteração de veículo automotor e desacato.

João Wagner foi abordado por uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária por estar transitando com uma velocidade acima da permitida na via. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma Pistola 380 com munições e R$ 22.556,00, quantia que João afirmou ser proveniente das rifas realizadas em suas redes sociais.

Na abordagem, verificou-se que os cinco ocupantes daquele veículo não estavam com o cinto de segurança. Na busca, tanto pessoal como veicular, foi verificado que havia uma pistola, com carregador e munições, ao alcance daquele que era o proprietário.

A pistola, apesar de possuir registro regular em nome do influenciador, de acordo com a PM, estava em situação de uso diferente da que consta no registro (prática esportiva). Por isso, o influenciador foi autuado por porte ilegal de arma.

"Segundo ele mesmo, estava se deslocando para um psicólogo. Para, inclusive, fazer a aquisição de novas armas. Pois bem, como ele não estava se deslocando para a prática desportiva de tiro, e estava com aquele armamento e com munições ao alcance da mão, configura-se um porte ilegal de arma de fogo", explicou o tenente coronel Cezar, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado de Pernambuco.

Além disso, de acordo com o oficial, o veículo estava registrado no nome de uma terceira pessoa, que não estava presente na abordagem, e apresentava supressão do número de identificação. "Eles também não estava com a placa do veículo. Isso também é crime, está no Código Penal".

Outros quatro homens ocupavam o veículo no momento da abordagem. O condutor, que também atuava como segurança de João Wagner, foi conduzido à delegacia junto com o influenciador.

"Ele responderá pelo fato de os passageiros não estarem utilizando os cintos de segurança devidamente afivelados, como também a questão da supressão do número de identificador do veículo", afirmou o comandante.

Como João havia sido cordial durante a abordagem e não apresentou qualquer reação "ofensiva" ou "perigosa" para a equipe, o policiamento autorizou e permitiu que ele fosse no banco traseiro e sem as algemas.

"Como ele pediu o celular para poder entrar em contato com o seu advogado, lhe foi fornecido o celular. Mas, ao invés de ele entrar em contato com o advogado, ele começou a fazer registros de imagens desdenhando daquela situação ali, de que está sendo conduzido no veículo do BPRV para delegacia. Isso aí configurou o desacato da autoridade", explicou o tenente coronel.

