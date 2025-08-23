A- A+

Polícia Influencer Gel Motos passa por audiência de custódia, paga fiança e ganha liberdade provisória João Wagner foi abordado por uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária por estar transitando em velocidade acima da permitida na PE-15, na Guabiraba

O influenciador digital João Wagner de Melo, de 32 anos, mais conhecido como Gel Motos pelos mais de 700 mil seguidores, teve a liberdade provisória concedida neste sábado (23) após passar por audiência de custódia e pagamento de fiança no valor de R$ 22.500.



Em audiência de custódia realizada no plantão da Central Especializada das Garantias do Recife, João Wagner de Melo teve liberdade provisória concedida mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

Comparecer em juízo, no prazo de 24 horas, a fim de assinar termo de compromisso; Manter seu endereço/local em que pode ser encontrado atualizado nos autos; Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação do Juízo; Suspensão do registro/porte/autorização/guia de tráfego de arma de fogo, mesmo para fins esportivos, até ulterior decisão do Juízo natural da causa, em face de ostentar os armamentos em redes sociais; Pagamento de fiança de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

João Wagner foi autuado em flagrante na manhã dessa sexta-feira (22), na PE-15, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, por condução irregular do veículo automotor sem placas e porte de arma.



O influenciador foi abordado por uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária por estar transitando com uma velocidade acima da permitida na via. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma Pistola 380 com munições e R$ 22.556,00, quantia que João afirmou ser proveniente das rifas realizadas em suas redes sociais.

Na abordagem, verificou-se que os cinco ocupantes daquele veículo não estavam com o cinto de segurança. Na busca, tanto pessoal como veicular, foi verificado que havia uma pistola, com carregador e munições, ao alcance daquele que era o proprietário.



Gel Motos

A pistola, apesar de possuir registro regular em nome do influenciador, de acordo com a PM, estava em situação de uso diferente da que consta no registro (prática esportiva). Por isso, o influenciador foi autuado por porte ilegal de arma.

"Segundo ele mesmo, estava se deslocando para um psicólogo. Para, inclusive, fazer a aquisição de novas armas. Pois bem, como ele não estava se deslocando para a prática desportiva de tiro, e estava com aquele armamento e com munições ao alcance da mão, configura-se um porte ilegal de arma de fogo", explicou o tenente coronel Cezar, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado de Pernambuco.

Além disso, de acordo com o oficial, o veículo estava registrado no nome de uma terceira pessoa, que não estava presente na abordagem, e apresentava supressão do número de identificação. "Eles também não estava com a placa do veículo. Isso também é crime, está no Código Penal".

Flagrante

Outros quatro homens ocupavam o veículo no momento da abordagem. O condutor, que também atuava como segurança de João Wagner, foi conduzido à delegacia junto com o influenciador.

"Ele responderá pelo fato de os passageiros não estarem utilizando os cintos de segurança devidamente afivelados, como também a questão da supressão do número de identificador do veículo", afirmou o comandante.

Como João havia sido cordial durante a abordagem e não apresentou qualquer reação "ofensiva" ou "perigosa" para a equipe, o policiamento autorizou e permitiu que ele fosse no banco traseiro e sem as algemas.

