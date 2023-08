Influencer Léo do Coque é detido em Maceió após suspeita de agredir Gicely Rafaela

A- A+

O influencer pernambucano Léo do Coque foi detido em Maceió, na noite de terça-feira (1º). Ele é suspeito de agredir a esposa, a também influencer Gicely Rafaela, em um quarto de hotel na capital alagoana. Os dois publicaram vídeos nas redes sociais relatando as suas versões do episódio.

Os dois foram a Alagoas para participar de uma festa do influenciador Carlinhos Maia. Após a confusão, começaram a publicar vídeos relatando o caso. Gicely aparece pedindo socorro da sacada do hotel, dizendo que teria sido agredida por Léo e, para se defender, mordeu o braço do marido.

A influenciadora filmou as supostas agressões cometidas por Léo e compartilhou os vídeos em sua conta no Instagram. Ela disse que o marido a atacou e se feriu para acusá-la.

"Eu tenho que me pronunciar, estou em estado de choque. Chegou aqui eu e Léo para curtir, a gente teve uma discussão. Eu disse que ia tirar minhas malas, ele se alterou. Léo está com problemas psicológicos e eu fiquei com medo. Quando disse que ia sair do quarto, ele começou a se bater no rosto, se arranhar. Quando eu consegui abrir a porta, ele pegou no meu pescoço, mordi ele para me soltar e comecei a pedir socorro", relatou Gicely.

Em seguida, a influenciadora disse que funcionários do hotel foram até o local para ajudá-la. "Tiraram ele do quarto, totalmente descontrolado. Eu estou sem acreditar. Está jogando aqui que poderia botar ele para trás, que eu vivia botando ele para trás. E se batendo, não queria deixar eu sair do quarto e eu pedindo o socorro o tempo todo. Se os funcionários não tivessem ido, ele não teria deixado eu sair", completou a pernambucana, que publicou outros vídeos em que aparece chorando e completando a história.

Os vídeos mostram ainda o momento em que os funcionários do hotel chegaram ao quarto do casal e retiraram as malas de Gicely. Ela também relatou que a polícia chegou ao local. "Falaram que se [os policiais] subissem, ela ia ser preso. Eu preferi que não, ele é o pai da minha filha. É muito louco você ver o cara se bater para lhe prejudicar. O cara tem 1,80 m, altamente [longa pausa] drogado, sem tomar medicação. Ele está passando por problemas", acrescenta Gicely.

Léo do Coque, também nos stories do Instagram, contou a sua versão dos fatos. "Tem um vídeo que ela postou que ela está gritando 'socorro, socorro' e está com a voz assim [altera a voz e repete 'socorro, socorro' em um tom de voz abafado]. Dá para acreditar nisso?", pergunta Léo, que prossegue: "Como estão vendo no vídeo, ela disse 'ele está me batendo'. Automaticamente, em segundos, ela troca a palavra e diz 'ele está se batendo'".

"Na realidade, quem está batendo em quem? Quem é o doido da história? Ela fala com uma voz como se eu tivesse agredido ela para as pessoas do hotel ficarem contra mim ou fazer algo contra mim", completa Léo do Coque.

Gicely foi até uma delegacia de Maceió para fazer exame de corpo de delito. "Eu não quero que ele seja preso, só quero provar minha inocência. Perdoei várias coisas para viver com um homem que achei que era o amor da minha vida, fui traída várias vezes e perdoei", diz a influenciadora.

O influencer foi autuado em flagrante e segundo a mãe dele, a influencer Gina do Coque, Léo aguarda audiência de custódia nesta quarta-feira (2). "Léo está esperando audiência de custódia para ver se vai ficar preso. Orem por Leonardo, orem pela vida dele, interceda por ele porque ele está precisando muito do apoio de vocês. Meu filho está preso. Orem, por favor, orem", disse, chorando, em vídeos publicados no Instagram.

