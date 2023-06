Influencers que entregaram macaco de pelúcia e banana a crianças negras prestam depoimento

A- A+

As influencers Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves serão ouvidas na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio, nesta segunda-feira (12). As duas são investigadas por causa de um vídeo publicado em suas redes sociais entregando um macaco de pelúcia, uma banana e até dinheiro para crianças abordadas em vias públicas.

Kérollen e Nancy seriam ouvidas na última terça-feira (6), mas a defesa das duas pediu uma remarcação da data.

As influenciadoras responderão a pelo menos três inquéritos, caso as acusações sejam confirmadas pela Polícia Civil. Até agora um menino, presenteado com uma banana pela dupla, e a mãe da vítima, já foram ouvidos pela Decradi. A especializada começou a investigar as influencers depois que a especialista em Direito antidiscriminatório Fayda Belo denunciou a dupla, revelando que duas crianças teriam sido vítimas de racismo recreativo. A advogada afirma que o vídeo apresenta o chamado “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.

Nas imagens, Kérollen conversa com um menino negro em uma calçada e questiona se ele gostaria de receber um presente ou R$ 10. Ele opta pelo presente, mas, ao perceber que se tratava de uma banana, responde “só isso?”, afirma que não gostou e deixa o vídeo da influencer. A polícia já sabe que o mesmo menino teria sido abordado em outra oportunidade pela influenciadora.

Já em outro registro, ela aborda uma menina na rua e faz uma proposta similar, oferecendo a opção de a criança escolher entre R$ 5 ou uma caixa. A criança opta pelo “presente”, recebe das mãos da influencer e abre, vendo se tratar de um macaco de pelúcia. Aparentando ter ficado feliz, ela abraça o brinquedo e agradece a influencer.

Um terceiro vídeo mostra uma das influenciadoras pedindo para uma mulher negra escolher entre receber um presente misterioso ou R$ 5. Ela escolhe a primeira alternativa e recebe um pacote. Ao abrir o embrulho, percebe a existência de uma carteira com algo em seu interior. A vítima abre a carteira e verifica que esta tem um banana amassada. Em seguida, uma nota de R$ 5 é entregue à vítima que começa chorar. Pouco depois, uma das influenciadoras abre outro compartimento da mesma carteira e entrega o que seria uma nota de R$ 50. Em seguida, a vítima aparece abraçando a influencer.

Os três casos ocorreram em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os vídeos que circulam nas redes sociais são da influencer Kérollen, que tem um canal no qual publica vídeos com a filha, Nancy. São mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões no Tiktok.

Veja também

Sertão Criminoso tenta fugir da polícia pulando muros, mas termina preso no Sertão de Pernambuco