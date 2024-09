A- A+

RIO DE JANEIRO Influenciador acusado de atropelar homem com BMW tem mais de 20 multas por excesso de velocidade Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos — que continua foragido desde 13 de julho após matar fisioterapeuta atropelado no Recreio dos Bandeirantes — tem 70 autos de infração, sendo mais de 20 relativos à velocidade do veículo superior à velocidade máxima da via, segundo a polícia.



Os dados foram requisitados ao Detran do Rio durante as investigações sobre a morte de Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, morto durante o primeiro dia de lua de mel com Bruna Villarinho.

Na última segunda-feira, a Polícia Civil concluiu a investigação e indiciou o influenciador digital pela morte de Toshiro.



No relatório da investigação, é considerado que a quantidade de autos de infração presentes no prontuário do Detran do autor também contribui para a conclusão de que o mesmo costuma “dirigir perigosamente e acima da velocidade permitida para a via”.

A investigação concluiu que o motorista dirigia o veículo em velocidades que variaram entre 109 km/h e 160 km/h no trecho da Avenida Lucio Costa anterior ao atropelamento. Além disso, a polícia afirma que, se Vitor estivesse trafegando na velocidade permitida da via, 70 Km/h, teria condições de frear o carro antes do impacto.

Alguns meses antes, a placa da BMW envolvida no acidente foi verificada pelo GLOBO e o registro, que aparece em São Paulo, acumula dívidas e infrações.



Por meio de consulta pública no site do Detran do estado, verifica-se mais de R$ 44 mil de IPVA em atraso e 21 multas vencidas, num total de aproximadamente R$ 6 mil, entre novembro de 2020 e maio de 2024. O último licenciamento foi feito em 2020.

O veículo está registrado em nome diferente ao do influenciador, suspeito do crime. No entanto, o GLOBO apurou que, no dia 30 de janeiro de 2021, o então proprietário fez uma comunicação de venda ao Detran. A partir desta data, caberia a Vitor Belarmino transferir o documento para seu nome, o que nunca aconteceu — segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a regularização do cadastro deve ser feita no prazo de 30 dias.

O antigo dono comprou o carro em 2020. Até o vender para Vitor, foi multado 14 vezes em São Paulo. Já no Rio, são sete registros de infração de março de 2022 a maio de 2024, entre elas, por dirigir acima da velocidade permitida, na contramão, avançar sinal vermelho, dirigir com carteira de motorista vencida e sem licenciamento do veículo.

Vitor Belarmino atropelou Toshiro Kikuta por volta das 23h30 de sábado, horas após o casamento da vítima com a enfermeira Bruna Villarinho.



O casal estava atravessando a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, quando Fábio foi atingido e morreu na hora. O influenciador, que dirigia a BMW e estava acompanhado de cinco mulheres, fugiu sem prestar socorro. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo e omissão de socorro.

Em nota, a defesa de Vitor afirmou que ele “não estava alcoolizado e que estava dentro da velocidade permitida”.



Disse também que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima, e que ele “chegou a parar o veículo mais adiante, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local”. A defesa não se pronunciou a respeito da situação irregular do carro.

Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro. As seis mulheres que também estavam no veículo foram indiciadas por omissão de socorro. O caso foi enviado ao Ministério Público.

Relembre o crime

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, foi atropelado por volta das 23h30 de um sábado, dia 13 de julho, durante o primeiro dia de lua de mel com Bruna Villarinho, com quem havia se casado na noite anterior.



O casal estava atravessando a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, para ir em direção ao hotel onde estavam hospedados, quando Fábio foi atropelado por uma BMW branca. O condutor do carro, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, fugiu sem prestar socorro. Ele estava acompanhado de seis mulheres no veículo.

Uma delas, de 20 anos, contou à polícia que estava comemorando o aniversário em um condomínio perto da praia do Recreio, quando por volta das 23h, foi junto a uns amigos dar uma volta pela orla no carro do influenciador.



A jovem, que sentou no banco do carona, contou que viu Vitor "desviar de um carro" e acertar Fábio na via. As mulheres foram deixadas a poucos metros do local do crime, enquanto Vitor fugiu com a BMW.

Outra testemunha contou que diminuiu a velocidade de seu carro para que o casal pudesse atravessar a avenida.



Em seguida, ouviu um “barulho forte” e viu que Fábio Kikuta havia sido atropelado por uma BMW conversível, cuja capota estava aberta. Com o carro em movimento, teriam tido a impressão de ver as passageiras empurrarem o corpo de Fábio para fora.

Depois que o corpo caiu no chão, eles teriam fugido, conta a testemunha. A BMW foi encontrada na garagem do influenciador, com manchas de vinho e uma taça quebrada em seu interior. O carro estava com o para-brisa quebrado, a frente destruída e com manchas de sangue.

O influenciador Vitor Vieira Belarmino foi indiciado pela Polícia Civil como o motorista responsável pela morte de Fábio. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e, desde então, é considerado foragido.

