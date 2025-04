A- A+

PERNAMBUCO Influenciador ajuda tubarão-lixa encalhado na Praia do Paiva e chama atenção para a preservação Caso inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira (8); animal havia sido pescado por um homem e foi deixado na areia da praia

Um episódio inusitado marcou a manhã desta terça-feira (8) na Praia do Paiva, no Litoral Sul de Pernambuco. O influenciador João Pedro Lopes, de 25 anos, conhecido nas redes sociais como @calango.selvagem, ajudou a salvar um tubarão-lixa que havia sido deixado na areia por um pescador.



À Folha de Pernambuco, o influenciador contou que estava na areia da praia quando, de repente, presenciou o tubarão sendo arrastado na areia por um pescador.



“Eu estava na praia quando, do nada, um pescador passou arrastando esse tubarão e o soltou na areia. Eu nunca tinha presenciado um momento desse, mas eu sabia de que tipo de animal se tratava e qual era a situação, então agi bem rápido”, iniciou João Pedro.



“Eu já estava na areia há um tempo e, desde que cheguei, o pescador já estava com a rede fora da água. Depois de uns 15 ou 20 minutos, ele apareceu arrastando o tubarão e o jogou na areia. Eu já sabia que o animal estava há muito tempo fora do mar e pensei que ele estivesse morto. Mas, quando cheguei perto, ele se mexeu um pouco, então corri para ajudar”, completou.

A espécie em questão trata-se de um tubarão-lixa, conhecida pelo comportamento tranquilo e não representa grande risco para humanos.



Por mergulhar frequentemente e ter contato com a vida marinha, João agiu rapidamente e conseguiu devolver o animal ao mar. A atitude evitou que o tubarão sofresse ferimentos graves ou morresse fora d’água.

“Eu já tenho um certo conhecimento com essa espécie, já mergulhei diversas vezes com esse tubarão e outros também. Por sorte, foi um tubarão-lixa, pois ele consegue ficar um pouco mais de tempo fora da água. Se fosse outro, talvez tivesse morrido bem antes de o pescador conseguir tirá-lo da rede ou pensar em devolvê-lo para o mar”, salientou. “Não tive nenhum receio. Essa é a espécie mais tranquila que existe, então o manejo dele é mais fácil que o de algum outro tubarão maior ou mais agressivo”, frisou o influenciador.

Com cerca de 145 mil seguidores no perfil do Instagram, João produz diversos conteúdos sobre experiências marinhas. Segundo o influenciador, ele sempre está preparado para algum “acontecimento inusitado”. Desta vez, não foi diferente.

“Como sou um criador de conteúdo do nicho de natureza e aventura, tenho que estar sempre preparado para quando alguma coisa inusitada acontecer. Quando vi aquela cena, minha primeira reação foi salvar o tubarão e gravar. Não imaginava que daria toda essa repercussão”, disse.

João ressaltou, ainda, a importância das redes sociais na conscientização em relação ao meio ambiente.

“Nós, influenciadores, temos responsabilidade com o meio ambiente. Se eu tenho um comportamento ambiental de uma forma, as pessoas que me seguem e acompanham vão agir de forma parecida. Nossos atos têm grandes impactos, principalmente na natureza”, finalizou.

