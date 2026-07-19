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Estados Unidos Influenciador Andrew Tate e seu irmão são presos em Miami Acusações incluem estupro, tráfico de pessoas e agressão

O influenciador radical Andrew Tate e seu irmão Tristan foram presos neste sábado (18) em Miami, informou à AFP a agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, U.S. Marshals Service.

Autoridades do Reino Unido pedem a extradição dos irmãos por acusações que incluem estupro, tráfico de pessoas e agressão.

Oficiais de Justiça confirmaram a prisão de Andrew Tate, de 39 anos, e de seu irmão mais novo, mas ressaltaram que, como o mandado de prisão está sob sigilo, não podiam revelar as acusações.

Seu advogado, Joseph McBride, garantiu que os Tate "serão libertados".

O site americano TMZ divulgou um vídeo que mostra agentes de segurança algemando os homens e escoltandoos até veículos.

A Promotoria britânica (CPS, na sigla em inglês) afirmou em nota que os Tate, que enfrentam acusações no Reino Unido, foram presos por oficiais de justiça americanos.

"Decidimos processar Andrew e Tristan Tate por novos crimes, entre eles estupro, organizar ou facilitar o tráfico para fins de exploração sexual e delitos relacionados a imagens indecentes de um menor", declarou Malcolm McHaffie, chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS.

No início deste ano, a polícia de Hertfordshire, ao norte de Londres, anunciou que reabriu uma investigação por denúncias de estupro e agressão sexual feitas por várias mulheres contra Andrew Tate entre 2014 e 2015.

Eles também enfrentam acusações separadas de estupro e tráfico de pessoas apresentadas por diferentes mulheres e investigadas pela polícia de Bedfordshire.

Os irmãos Tate também são acusados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro no Reino Unido. Ambos negaram todas as acusações.

"Estamos confiantes de que, depois que um juiz competente tomar conhecimento dos fatos e que o Departamento de Justiça tiver de enfrentar esse flagrante abuso de sua própria autoridade, Andrew e Tristan Tate serão libertados", disse o advogado dos irmãos, McBride, em nota.

Os Tate têm dupla nacionalidade britânica e americana. São fervorosos apoiadores do presidente americano Donald Trump.

Andrew Tate é um dos defensores mais proeminentes da chamada "manosfera", uma rede de comunidades online focadas na masculinidade tradicional, no antifeminismo e no desenvolvimento pessoal.

Ele difunde suas opiniões divisivas, frequentemente marcadas por um forte tom misógino, para milhões de seguidores nas redes sociais, incluindo 10,8 milhões na plataforma X.

Ele e o irmão ficaram presos por alguns meses na Romênia, onde viveram vários anos. Lá, foram acusados de enganar mulheres para fins de exploração sexual, incluindo menores, antes de deixarem o país em fevereiro de 2025.

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