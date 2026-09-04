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Tráfico humano Influenciador da 'machosfera' Andrew Tate é denunciado por abuso sexual e tráfico de menores A agência informou nesta sexta-feira (4) que os irmãos Tate coagiram uma vítima, fingindo manter um relacionamento amoroso com ela e a obrigando a produzir material pornográfic

Promotores romenos denunciaram formalmente nesta sexta-feira (4) Andrew Tate, um influenciador da "machosfera", por tráfico de menores, relações sexuais com menor de idade e lavagem de dinheiro.

Andrew, de 39 anos, e seu irmão, Tristan Tate, de 38, foram presos pela primeira vez na capital romena, Bucareste, no fim de 2022. Segundo a Diretoria de Investigação de Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT, em inglês), agência da Romênia responsável pelo combate ao crime organizado, Tristan foi denunciado por cumplicidade no caso.

A agência informou nesta sexta-feira (4) que os irmãos Tate coagiram uma vítima, fingindo manter um relacionamento amoroso com ela e a obrigando a produzir material pornográfico para um negócio de webcam pela internet. Um advogado dos irmãos Tate na Romênia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A nova denúncia é resultado de uma investigação que levou à prisão dos irmãos em 2022 e à denúncia formal contra eles em 2023. Um tribunal devolveu o caso à DIICOT em 2024 devido a diversas irregularidades jurídicas e processuais cometidas pelos promotores. O processo não foi arquivado, e os irmãos também foram alvo de um caso judicial separado na Romênia em 2024.

Os Tate, que têm cidadania americana e britânica, estão entre as personalidades mais polarizadoras da internet. Eles promovem riqueza, dominação masculina e misoginia por meio de seu império nas redes sociais.

A DIICOT afirma que, em 2012, os irmãos recrutaram uma menina de 15 anos em Luton, cidade inglesa de onde são originários, e que obtiveram mais de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões) com sua atividade em webcams depois que ela foi transportada repetidamente para a Romênia.

A agência de combate ao crime afirma que Tristan Tate sabia da idade da vítima, que ela havia sido recrutada por Andrew e que, entre 2014 e 2021, ele a enganou deliberadamente sobre os "sentimentos e intenções" de seu irmão, o que teria ajudado a facilitar sua exploração sexual.

Segundo a acusação, entre dezembro de 2020 e meados de 2021, Andrew Tate "manteve repetidamente relações sexuais e praticou atos sexuais com outra vítima menor de idade", também de 15 anos

Entre dezembro de 2023 e julho de 2024, a DIICOT afirma que os irmãos Tate tentaram "ocultar ou disfarçar a origem ilícita do dinheiro" obtido com o tráfico de pessoas por meio da compra de quatro carros de luxo avaliados em cerca de 825 mil euros (R$ 4,9 milhões). A agência informou ter solicitado o confisco dos veículos.

Os dois irmãos negaram repetidamente as acusações. Andrew Tate também afirmou que existe uma conspiração política para silenciá-los.

Os irmãos Tate foram presos em Bucareste no fim de 2022 sob a acusação de participar de uma organização criminosa que atraía mulheres para a Romênia, onde elas eram exploradas sexualmente. Andrew Tate também foi acusado de estupro.

Na nova denúncia, desta sexta-feira, a DIICOT afirma que as vítimas receberam dinheiro ou foram intimidadas na tentativa de influenciá-las "a não prestar depoimento ou a prestar depoimentos falsos".

Os Tate estão atualmente detidos em Miami, depois que promotores do Reino Unido solicitaram sua extradição em julho por acusações relacionadas a crimes sexuais. Na semana passada, os irmãos Tate depuseram em um tribunal federal e disseram que não conseguem se defender adequadamente das acusações criminais de natureza sexual caso tenham de permanecer em uma prisão de Miami enquanto contestam a extradição para o Reino Unido.

Seus advogados repetiram argumentos apresentados em documentos judiciais segundo os quais o pedido de extradição do Reino Unido é inadequado porque o processo criminal contra eles na Romênia está tramitando primeiro.

Além disso, autoridades romenas permitiram que os irmãos Tate permanecessem em liberdade sob algumas restrições - entre elas, a obrigação de se apresentar em uma delegacia de polícia de Bucareste - enquanto o processo estiver em andamento.

*Com informações da Associated Press (AP).



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