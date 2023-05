A- A+

Um influenciador digital conhecido por “John Lenon” está sendo procurado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) pelos crimes de estelionato e alcoolemia.



Além de ter dirigido após ingerir bebida alcoólica, o homem é acusado de haver aplicado golpes em aproximadamente 300 pessoas, que pagavam valores entre R$ 2 mil e R$ 10 mil para aprenderem com o influenciador como ter um alto retorno financeiro em apostas esportivas. Mas isso não acontecia.

Após receber a quantia, John Lenon costumava bloquear as vítimas nas redes sociais, onde protagonizava uma vida luxuosa e exibia diariamente carros e outros acessórios de luxo, além de posar para fotos com maços de dinheiro. Dois carros e dois relógios foram apreendidos pela polícia na residência onde ele mora, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Até o momento, apenas 10 pessoas oficializaram denúncia à polícia. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Boa Viagem.

Abaixo, confira a nota da Polícia Civil sobre o caso

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Boa Viagem, deu cumprimento, na última terça-feira (16), a um mandado de busca e apreensão em endereço de um homem, em Boa Viagem. Foram apreendidos dois veículos de luxo, entre outros objetos. O homem é acusado do crime de estelionato e tem mandado de prisão a ser cumprido por esse crime e por uma outra situação de alcoolemia. O caso segue em investigação pela Delegacia de Boa Viagem."

