VIOLÊNCIA Influenciador digital é assassinado a tiros em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife Outras duas pessoas também foram baleadas

Um influenciador digital foi morto a tiros, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11).

Identificado como Diogo Andrade da Silva, de 27 anos, o rapaz era conhecido nas redes sociais como "Dieguinho do Gera". Com perfil privado no Instagram, o influencer tinha 3.294 seguidores.

Segundo informações da polícia, a vítima trafegava pela rua Francisco Passos, no Alto do Cruzeiro quando, de repente, foi abordada por dois homens numa motocicleta. O garupa teria disparado contra a vítima, que morreu na hora.

A Polícia Civil de Pernambuco disse, por meio de nota, que outros dois homens também foram baleados. Eles são das idades de 22 e 26 anos. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", diz o comunicado.

O caso foi registrado como um homicídio consumado e uma dupla tentativa de homicídio. As vítimas baleadas foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas e Policlínica Barros Lima.

