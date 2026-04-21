Influenciador é internado em UTI após agressão em evento universitário no interior de SP

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Clóvis Roberto de Leão, influenciador digital de 27 anos, está internado na UTI da Santa Casa de São Carlos após ter sido agredido durante um evento universitário no último domingo, 19. O quadro clínico teria se agravado após o episódio, com suspeita médica de traumatismo craniano. O caso ocorreu durante o evento conhecido como "Economíadas".



Em vídeo publicado nas redes sociais antes de ser internado, Clóvis relatou ter sido agredido por um grupo de estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele afirma que a agressão ocorreu após tentar intervir em uma situação envolvendo uma jovem. "Fui defender uma menina e olha só como me deixaram", diz com o rosto coberto por sangue.



O influenciador relata ter sido atacado por um grupo e afirma reconhecer o rosto dos envolvidos.

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Em nota, a Universidade Presbiteriana Mackenzie informou que não compactua com qualquer forma de violência e declarou que, caso seja confirmada a participação de alunos, os envolvidos poderão responder a processos disciplinares previstos em seu código de conduta acadêmico.



A Prefeitura de São Carlos manifestou solidariedade à família de Clóvis e afirmou estar à disposição para colaborar com o esclarecimento dos fatos.



No perfil do influenciador no Instagram, um comunicado informou o cancelamento da festa de aniversário de Clóvis, prevista para o próximo sábado, 25. A publicação afirma que a decisão foi tomada diante dos últimos acontecimentos e pede apoio e mensagens positivas ao influenciador durante o período de recuperação.



A organização do Economíadas, vinculada à Liga Atlética Acadêmica das Ciências Econômicas, ainda não se pronunciou sobre o caso que é investigado pela Polícia Civil.

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