Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

Paraibano é alvo de investigação por exploração e exposição de menores nas redes sociais

Hytalo Santos é preso em São PauloHytalo Santos é preso em São Paulo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em São Paulo, segundo informou o g1.

Hytalo Santos é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. 

O caso de Hytalo Santos ganhou repercussão após denúncia feita pelo youtuber Felca. Ele cita o paraibano em vídeo sobre "adultização" de crianças e adolescentes que acumula milhões de visualizações desde a semana passada.

A Justiça da Paraíba havia apreendido um computador e celulares na casa de Hytalo Santos em João Pessoa, na quinta-feira (14).

Outras informações em instantes

