A- A+

CONFUSÃO Influenciador leva jiboia para shopping e gera confusão com seguranças: "discriminação com o animal" Homem diz que foi agredido pela segurança do local após ser colocado para fora do shopping

Um influenciador digital foi retirado à força por seguranças do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após estar portando sua cobra de estimação pelo local nesta quarta-feira (2).

A cobra de estimação chamada Penélope é uma jiboia-constritora de porte pequeno, e pertence a Natanael Cat. O homem possui 82 mil seguidores nas redes sociais, e divulgou um vídeo do acontecido.

Antes do conflito, Natanael ressaltou que o shopping não informa qual tipo de pet pode percorrer os corredores do local.

"Eu já fiquei perdido porque em frente ao shopping tem uma placa informando que é permitido levar pets. Só que nas normas do shopping está especificado que não é permitido. Porém, eles precisam colocar isso de forma visível, porque eu não sabia disso. Então, no caso, estou certo, ela é um pet, embora não seja convencional, e ela está aqui atrás de nós, de acordo com a segurança", comentou nas redes sociais.

Natanael comenta que foi agredido pelos seguranças do Shopping Recife após ser expulso do local com a cobra Penélope. O influenciador ainda foi fazer um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

"Fui agredido porque eu estava com o Penélope, empurraram as meninas, empurraram a gente, por quê? Vou dizer a vocês, discriminação com um animal, porque na entrada do shopping informa que é permitido pet, mas não tem nada dizendo que não é permitido, certo? Ela é uma cobra totalmente legalizada já tem um tempo. Então, fui agredido e retirado, com mais de 10 seguranças seguindo a gente sem necessidade nenhuma. Fomos fazer uma compra aqui no shopping", destacou.

"Até então, não sabíamos que não podia. Fui agredido e fui na delegacia fazer o B.O, tem um cara que me chutou, a gente conseguiu pegar ele nas imagens. Em todo momento eu segurei a cobra para ela não picar eles, porque eles estavam me arrastando e dizendo: "Se picar, eu estouro ela". Aí eu virei bicho, aí eu endoidei, porque é meu pet, igual qualquer animal, como se fosse um cachorro que você cuida com todo carinho e amor", concluiu.

O que diz o Shopping Recife



“O Shopping Recife informa que, na manhã desta quarta-feira (2), registrou uma ocorrência envolvendo o tutor de um animal silvestre. Em função das nossas regras de acesso e convivência, e baseado de da Lei Estadual nº 14.639, de 24 de abril de 2012, que proíbe a permanência de animais silvestres, selvagens ou exóticos em praças, parques e espaços urbanos, a equipe de Segurança do mall orientou o mesmo a sair do espaço para bem-estar e segurança de todos. O Shopping Recife reforça, ainda, que está à disposição dos órgãos competentes para quaisquer esclarecimentos”, divulgou a assessoria do Shopping Recife em nota.

Nota da Polícia

A Polícia Civil informou a Folha de Pernambuco que registrou no dia 02 de abril, por meio da Delegacia da 7ª Circunscrição - Boa Viagem, a autuação em flagrante delito de um homem de 30 anos por ocorrência contra o meio ambiente, injúria e ameaça.

Após ser detido pela equipe da PMPE, o indivíduo foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O fato será apurado até a completa elucidação do ocorrido.

Veja também