Influenciador mineiro Henrique Maderite é encontrado morto em seu haras em MG

Morreu nesta sexta-feira, 6, em Ouro Preto, Minas Gerais, o influenciador mineiro Henrique Maderite.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, agentes da corporação encontraram o influenciador em seu haras, no distrito de Amarantina, já desacordado e sem sinais de vida. Técnicas de reanimação foram realizadas pelos policiais, mas o óbito foi constatado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado.



As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita inicial é de um possível enfarto. Quando foi localizado, o produtor de conteúdo digital apresentava um corte na cabeça e sangramento nos ouvidos. Segundo a Polícia Militar, os hematomas, no entanto, podem ter sido provocados por uma queda.

A ocorrência ainda está sendo registrada pela Polícia Civil, e mais detalhes devem ser divulgados em breve. Procuradas, a corporação e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto.



Famoso pelo bordão "Sexta-feira, papai, pode olhar ai: meio-dia. Quem fez, fez" - geralmente anunciado com um copo de cerveja na mão e seguido de uma reflexão irônica sobre os acontecimentos do País -, Maderite reunia mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Nesta sexta-feira, ele chegou a publicar um de seus vídeos tradicionais anunciando a chegada do fim de semana.



A morte do influenciador foi lamentada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). "Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. 'Quem fez, fez'. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz", escreveu.

Quem é Henrique Maderite, influenciador que morreu aos 50 anos?

O influenciador mineiro Henrique Maderite morreu nesta sexta-feira, 6, aos 50 anos. Ele foi encontrado debilitado em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Técnicas de reanimação foram realizadas pelos policiais e o óbito foi constatado pelo Samu. As causas da morte são investigadas, mas a suspeita inicial é um enfarte. Natural de Belo Horizonte, capital mineira, Maderite era conhecido por seus bordões "sextou, bebê" e "sexta-feira, ‘mei dia’. Quem fez, fez". Sempre com uma cerveja na mão, o influenciador postava seus famosos vídeos sempre às sextas, ao meio-dia.



A última publicação em seu perfil foi feita nesta sexta. No vídeo, Maderite disse seu bordão e fez críticas ao governo. Na quinta, 5, ele ainda chegou a publicar um story mostrando a chuva em seu haras.



Maderite começou a publicar os vídeos com o bordão por influência dos amigos. Ele acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3 milhões de curtidas no TikTok.



Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, lamentou a morte. "Logo em uma sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. 'Quem fez, fez'. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz", disse.

