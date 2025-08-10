A- A+

são paulo Influenciador preso em operação contra jogos de azar grava dentro de cela e posta nas redes Maumau foi solto neste sábado (9), após pagar fiança de R$ 151,8 mil

O influenciador conhecido como Maumau ZK gravou um vídeo dentro da cela em que estava preso, no último sábado (9/08), em uma delegacia de Guarulhos, em São Paulo, afirmando para a câmera que iria tomar uma ducha e "esperar o alvará (de soltura)". Ele foi alvo de busca e apreensão na operação Desfortuna, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e acabou sendo preso em flagrante por ter uma arma com numeração suprimida em sua casa, sem que tivesse o porte para ela.

“Vou fazer uma oração aqui com meus amigos de cela, e todo mundo sair dessa”, disse ele, no vídeo.

Em outro take, gravado momentos depois, ainda dentro da cela, Maumau celebra a notícia de que irá ser solto.

“Tô indo embora. Vou aqui tomar minha duchinha e esperar o alvará. Porque um homem de Deus não vai ficar preso. Porque eu não sou ladrão, não sou bandido. Maumau é do povo, Maumau é Brasil”, celebrou ele.

Maurício foi solto às 16h30 do último sábado (9/08), depois de passar por audiência de custódia e pagar uma fiança de dez salários mínimos (R$ 151.800), o valor máximo para prisões relacionadas a porte ilegal de armas.



Além disso, ele ainda precisará cumprir algumas medidas cautelares. São elas o comparecimento bimestral na comarca (área territorial do tribunal) em que mora para informar e justificar suas atividades; a proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de dez dias sem prévia autorização do Juízo e o comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado, sob pena de revogação.

Embora tenha confirmado a autenticidade do vídeo, a defesa de Maumau afirmou que ele não teve acesso a um aparelho celular e que a gravação foi feita por terceiros. A publicação feita em sua conta de Instagram, foi apagada horas depois.

— O celular dele está apreendido. Queremos deixar claro que ele sempre respeitou a Justiça e não zombou dela, mas sim agradeceu a Deus e ao poder judiciário pela liberdade — afirma o advogado do influenciador, Ademilson Alves de Brito, que estava no local, no momento da gravação.

A defesa afirma ainda que o celular que está sendo usado por Maumau no momento é novo. Ele vem postando nas suas redes e mostrou aos mais de 3 milhões de seguidores ainda que comprou também um novo computador, chegando a fazer parceria de promoção para compras com a loja no seu perfil.

“Estava me tremendo já. Os canas levaram meu computador. Meus aliados já chegaram aqui com outro. Ô, glória! Vou marcar o arroba deles aqui, para ver se eu ganho um descontinho”, contou ele.

Maurício e outros 14 influenciadores são suspeitos de promoção ilegal de jogos de azar on-line, com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A ação ocorreu na última quinta-feira (7/08) e teve diligências no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais e visa a cumprir 31 mandados de busca e apreensão.

Também na sua rede, Maumau negou as acusações e disse ter apenas contrato de publicidade com uma casa de apostas. Sobre a arma encontrada em sua casa, ele afirmou que ela nunca foi usada, que a entregou aos policiais assim que foi perguntado sobre isso, e que a ganhou de presente quando fez uma publicidade em um estande de tiro, mas que “não se ligou que era uma arma".

