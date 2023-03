A- A+

ACIDENTE Influenciador Toguro fala de acidente com homem morto no Rio e nega ter dado marcha à ré "Não posso dar mais detalhes, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades", disse influencer

Leia também

• Policial militar é morto a tiros em via movimentada de Camaragibe; crime ocorreu nesta sexta (24)

• Em BH, pai de menino autista é morto a tiros por homem que se irritou com a criança buzinando

• Tremor secundário deixa um morto e dezenas de feridos na Turquia

Depois de se envolver em um acidente na Linha Amarela na madrugada da última sexta-feira, dia 3, que teve a morte de um motociclista, Tiago Toguro usou as redes sociais para se explicar sobre o caso. O influenciador, que conta mais de 6,2 milhões de seguidores, negou que tenha dado marcha à ré para tentar pegar a entrada da Avenida Brasil, quando teria batido na moto. E disse que ficou a todo momento à disposição das autoridades, além de aguardar o atendimento médico.

"Venho a público em respeito aos familiares e amigos com pesar esclarecer as notícias sobre o acidente ocorrido na madrugada de 03/03/23, envolvendo o meu veículo e a motocicleta da vítima. Uma fatalidade, em que, infelizmente, ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida. Em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas,aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial", escreveu Toguro no Instagram.

O influenciador fitness disse ainda que se apresentou à delegacia e procurou a família da vítima para dar toda a assistência.

"Preocupado com a situação e sem os dados da vítima e familiares, fui até a 21ªDP, responsável pela ocorrência, me apresentei espontaneamente e fiz um termo de declaração, documento este público, que consta que estou à disposição da família neste momento de luto, para auxiliar no que for possível. Informando também que só ontem, no final da noite, que eu recebi o contato dos familiares e minha assessoria conversou com a irmã da vítim, que ficou de se reunir com sua família e nos retornar para podermos prosseguir com o auxílio e assistência devida".

Tiago Toguro explicou o motivo do silêncio e pediu apoio dos fãs.

"Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio. E, por este motivo, preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta a vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam. Peço à todos aqueles que realmente gostam de mim, que entendam o meu silêncio e sentimento, mas principalmente respeitem o sofrimento da família e amigos da vítima e que sejam acolhidos neste momento de dor".

Veja também

estados unidos "Guru da Oprah" voltará a disputar candidatura democrata