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Zona Norte Influenciador Zekinha Humor é morto a tiros em Nova Descoberta, no Recife Vítima chegou a ser socorrida para um Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu

O influenciador digital Cauã Henrique, conhecido na internet como Zekinha Humor, foi morto a tiros no bairro de Nova Descoberta, na Zona Oeste do Recife, nessa quinta-feira (19).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o influenciador, de 18 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido em seguida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, por meio do 11º BPM, e destacou que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido levada à UPA, onde morreu.

O homicídio consumado foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil segue investigando o caso.



Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.



No perfil de Zekinha no Instagram, que acumula mais de 140 mil seguidores, o influenciador divulgava vídeos de humor e imitações, alguns deles com milhões de visualizações.



Em seu último vídeo, ele aparece andando a cavalo pela rua, rotina comum também mostrada em outras gravações.

Nos comentários da última publicação de Zekinha Humor no feed da página, internautas lamentaram a morte do influenciador. "Vai deixar saudades", postou um seguidor. "Descansa em paz", disse outro. "Vai com Deus", emendou mais um.

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