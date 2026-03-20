Sex, 20 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Zona Norte

Influenciador Zekinha Humor é morto a tiros em Nova Descoberta, no Recife

Vítima chegou a ser socorrida para um Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu

Reportar Erro
Cauã Henrique, conhecido na internet como Zekinha Humor, foi morto a tiros no bairro de Nova DescobertaCauã Henrique, conhecido na internet como Zekinha Humor, foi morto a tiros no bairro de Nova Descoberta - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O influenciador digital Cauã Henrique, conhecido na internet como Zekinha Humor, foi morto a tiros no bairro de Nova Descoberta, na Zona Oeste do Recife, nessa quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o influenciador, de 18 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido em seguida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, por meio do 11º BPM, e destacou que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido levada à UPA, onde morreu.

Leia também

• Homem tenta atacar mulher com peixeira e é detido por policiais no Recife

• Geraldão recebe último jogo da Superliga Feminina no Recife nesta sexta (20)

• Recife: homem é detido após ameaçar matar filho de 5 anos caso ex não reatasse relacionamento

O homicídio consumado foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil segue investigando o caso.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.

No perfil de Zekinha no Instagram, que acumula mais de 140 mil seguidores, o influenciador divulgava vídeos de humor e imitações, alguns deles com milhões de visualizações.

Em seu último vídeo, ele aparece andando a cavalo pela rua, rotina comum também mostrada em outras gravações.

Nos comentários da última publicação de Zekinha Humor no feed da página, internautas lamentaram a morte do influenciador. "Vai deixar saudades", postou um seguidor. "Descansa em paz", disse outro. "Vai com Deus", emendou mais um.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter