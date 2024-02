Influenciadora admite ter enviado dos EUA R$ 34 milhões em peças de mísseis para ajudar a Rússia

A- A+

A russa-canadense Kristina Puzyreva, de 32 anos, poderia ser só mais uma influenciadora compartilhando viagens, moda e rotina no Instagram. Mas, a jovem ganhou as páginas dos jornais internacionais após se declarar culpada de participar de um esquema em que enviou milhões de dólares em eletrônicos dos EUA para a Rússia para uso em mísseis e drones.

“Kristina Puzyreva e os seus co-réus alegadamente compraram e enviaram milhões de dólares em produtos electrónicos de origem norte-americana para apoiar o Kremlin nos seus ataques contínuos à Ucrânia. Sua conspiração para lavagem de dinheiro estava diretamente ligada a 298 remessas de tecnologia restrita, avaliadas em US$ 7 milhões, para o campo de batalha russo”, disse Erin Keegan, agente especial responsável pela investigação, em um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça.

Puzyreva, que mora em Montreal, agora pode pegar 20 anos de prisão. Ela foi acusada junto com seu marido Nikolay Goltsev, 37, e Salimdzhon Nasriddinov, 52. Ela e seu marido foram ambos nomeados em uma 'lista de mortes' ucranianas.



Puzyreva teria lavado dinheiro como parte do sofisticado esquema de evasão de sanções envolvendo outras duas empresas. Eles compravam e enviavam ilegalmente milhões de dólares em eletrônicos, sendo que os componentes e circuitos integrados foram posteriormente descobertos em plataformas de armas russas e equipamentos de inteligência de sinais na Ucrânia, inclusive em drones e mísseis guiados.

Segundo os promotores do caso, Nasriddinov, cidadão russo-tajiquistão, foi preso no Brooklyn com milhares de semicondutores e outros eletrônicos em sua casa.Já Goltsev e Puzyreva, foram presos em um hotel de Manhattan durante uma viagem para visitar Nasriddinov, e cerca de US$ 20 mil em dinheiro foram recuperados deles.

