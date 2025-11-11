A- A+

Saúde Influenciadora com mais de 3 milhões de seguidores, é pega na mentira: ela afirmava ter câncer Mulher foi condenada por fraude mediante falsa declaração e recebeu uma pena de 12 meses de suspensão

Uma mulher com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok precisou gravar um vídeo para a rede social se desculpando após enganar todos seus seguidores dizendo que ela tinha um câncer.

A influenciadora britânica Brittany Miller, de 29 anos, de East Sussex, é conhecida pelas redes por compartilhar videos de comidas e receitas — segundo os próprios, ela é apaixonada por batatas assadas. A criadora de conteúdo, que tem gêmeos idênticos de um ano, Elijah e Emiliano, com seu parceiro Ash Griffiths, mentiu sobre ter a doença em 2017.

Três anos depois, em julho, ela foi condenada por fraude mediante falsa declaração e recebeu uma pena suspensa de 12 meses, segundo o jornal The Sun. Ela foi obrigada a pagar indenização e custas processuais ao Ministério Público.

Uma ex-amiga, que preferiu não se identificar, afirmou à publicação que Miller criou uma página no JustGiving depois de dizer que tinha câncer gástrico em estágio três e pediu aos amigos que compartilhassem a campanha de arrecadação de fundos online.

Porém, a influenciadora afirma que quem criou a página foi uma amiga dela, que ela não sabia sobre a criação da página e "não recebeu um centavo sequer".

“Assim que vi que havia doações — duas no total — imediatamente mandei fechar a página", afirmou a influenciadora, cujo parceiro e filhos aparecem regularmente em seu conteúdo.

Miller disse que se arrepende profundamente de ter contado a uma amiga, em confidência, que estava doente e insistiu que não inventou a mentira por maldade ou para enganar as pessoas.

"Fiz isso para manter as pessoas da minha vida por perto", afirmou no vídeo. "Não aprovo isso, entendo por que fiz e aprendi com meus erros... Isso não foi um golpe de longa duração”.

Segundo ela, na época da mentira, vinha sofrendo de “problemas de saúde mental extremamente graves" e que estava "deprimida, com pensamentos suicidas e confusa". Na época, ela havia perdido o parceiro com quem se relacionava e o emprego.

"Muitas coisas aconteceram naquele ano que me levaram a ter problemas de saúde mental", disse Miller, que afirmou estar falando a sua "verdade" para "impedir que as pessoas distorçam e exagerem o que realmente aconteceu".

Segundo relatos, ex-amigos acusaram a influenciadora de apagar comentários sobre sua mentira em suas postagens, mas ela disse que 'devia isso' aos seus seguidores, falando abertamente sobre 'um período muito difícil' do qual 'nunca quis falar'.

Ela afirma que contou a uma amiga que estava doente e que essa doença era um câncer. “Uma frase estúpida da qual me arrependo profundamente".

“Estou trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Levei muito tempo para entender por que fiz isso, e me perdoo, porque eu estava mentalmente doente”, afirma.

Miller encerra dizendo que não fez isso por seguidores ou curtidas e pede desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidos pelo que ela fez. “Eu sei o quão horrível é essa doença... Sinto muito mesmo. Admiti o que fiz e pedi desculpas às pessoas que magoei”, disse.

Miller, cuja mentira foi descoberta por ex-amigos, disse que se mudou de sua cidade natal um ano depois, quando conheceu seu parceiro após conseguir um emprego em uma empresa de arrecadação de fundos e que agora está “mentalmente bem novamente” e “muito orgulhosa” de onde está agora em comparação com aquele “momento sombrio”.

