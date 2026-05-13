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POLÍCIA Influenciadora Maressa Thereza fala sobre sequestro no Recife: "Momentos de terror" Maressa Thereza, de 22 anos, foi vítima de um sequestro na madrugada do domingo (10)

A influenciadora Maressa Thereza, de 22 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre o sequestro que sofreu na madrugada do domingo (10). Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a jovem afirmou que viveu "momentos de terror", e que nunca forjaria o crime.

"Tem muita gente me julgando, achando que eu inventaria uma situação dessa. Independente da pessoa louca que eu sou, eu jamais inventaria uma situação dessa para ganhar engajamento na internet. Eu jamais inventaria uma coisa nesse nível para estar saindo nas páginas", afirmou, em uma série de vídeos publicados na terça-feira (12). "Só quem já passou pela situação que eu já passei, e inclusive não desejo isso para ninguém. São momentos de terror, parece que você vai sair dali sem vida. Você não sabe quem são essas pessoas, para onde elas vão te levar. O tempo todo tem uma arma apontada para a sua cabeça. São literalmente momentos de terror", completou.

Maressa Thereza foi sequestrada na garagem de casa, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Em vídeos compartilhados pela própria influenciadora, é possível ver o momento em que dois criminosos armados e encapuzados que invadiram sua residência. Eles seguem foragidos.

"O momento todo eu só pensava na minha vida e no meu filho. E só para deixar claro, eles só não conseguiram o valor porque eles mesmos bloquearam todas as minhas contas por causa dos horários. Mas foi a mão de Deus ali que eles me liberaram, me deixaram num lugar que eu nem sabia onde eu estava", declarou.

Vítima é rendida por um dos suspeitos, que aparece segurando Maressa pela nuca enquanto o comparsa entra no veículo. - Foto: Instagram/@maressathreserv/Reprodução

'Alguém de perto mandou fazer isso'

No relato, Maressa afirma que foi surpreendida pelos criminosos quando se preparava para sair de casa, e que já vinha sendo seguida. Ela contou ainda que sofria ameaças por telefone há alguns meses, e chegou até a acordar com duas marcas de tiro na porta de casa.

A influenciadora também disse que ainda não pode dar muitos detalhes sobre o crime, mas que já tem suspeitas com a polícia sobre a identidade do mandante.

"Ninguém, absolutamente ninguém, sabia que eu ia sair. Não posso entrar em muitos detalhes, senão vai atrapalhar a investigação da polícia. Mas eu e a polícia achamos que essa pessoa é alguém próximo a mim, que sabe da minha vida [...] As pessoas que chegaram eram muito específicas, era como se soubessem cada passo meu, e alguém de perto que mandou fazer isso", disse.

Maressa também afirmou que há 14 câmeras de segurança instaladas dentro da casa dela e que essas imagens devem ajudar a polícia a identificar os criminosos.

Sentimento de insegurança

Maressa Thereza também contou que, desde o sequestro, vive em "insegurança o tempo todo", e que vai tentar, aos poucos, retomar a própria rotina.

"Eu só quero ficar em paz. Agora eu estou com um sentimento de insegurança o tempo todo, não me sinto bem em nenhum lugar onde eu vou. Eu só consigo dormir durante o dia, porque, durante a noite, quando eu fecho o olho, vem aquele susto [...] Estou com medo de mostrar onde estou, com quem estou, e alguém vir atrás de mim", afirmou.

Polícia investiga o crime

As imagens publicadas nos stories do Instagram da jovem mostram o momento em que Maressa aparece dirigindo um carro quando é abordada por dois criminosos encapuzados e armados, que entram na garagem no imóvel.

A vítima desce do veículo e é rendida por um dos suspeitos, que aparece segurando Maressa pela nuca enquanto o comparsa entra no veículo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi vítima de sequestro e extorsão. O caso está sendo investigado por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

A PCPE reforçou que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido e que outras informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligências.

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