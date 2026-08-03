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BRASIL Influenciadora Nick Frazão é presa suspeita de realizar roubo e espancar vítima Nick foi localizada numa casa de luxo no bairro de Paciência

Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), em ação conjunta com a 28ª DP (Praça Seca) e a 44ª DP (Inhaúma), prenderam, nesta segunda-feira, a influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, a Nick Frazão.



Ela é suspeita, de acordo com os investigadores, de cometer um roubo e de agredir um homem em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Nick foi localizada numa casa de luxo no bairro de Paciência, na Zona Oeste da capital.

As investigações sobre a influenciadora começaram após a vítima relatar que contratou um programa sexual com ela e foi atraída para um veículo e desistiu da contratação. O homem contou ter sido agredido e ter tido um cordão de ouro, avaliado em R$ 14 mil, roubado. Em seguida, a vítima foi abandonada na rua.





O material apreendido na casa onde Nick foi presa — Foto: Reprodução

Diante da denúncia, os agentes começaram a fazer diligências e Nick. Após trabalhos de inteligência e cruzamento de dados, a influenciadora foi localizada. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão.

No imóvel onde Nick estava, os policiais apreenderam o veículo utilizado que teria sido usado na ação criminosa e encontraram, em seu interior, um bastão de beisebol temático da Barbie, um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca.





Nick Frazão acumula em ser perfil no Instagram 100 mil seguidores. Ela costuma ostentar viagens de com destinos de luxo, como Ilhas Maldivas e Paris. A influenciadora também é apresentadora de um podcast.

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O Globo tenta localizar a defesa de Nick. O espaço segue em aberto para qualquer manifestação.

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