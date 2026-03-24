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Investigação Influenciadora presa em Igarassu foi mentora de falso sequestro: "Angariar seguidores", diz delegado Em 2025, a influenciadora teria procurado a polícia para denunciar um sequestro sofrido com o marido

A influenciadora Monniky Fraga, de 27 anos, presa nesta terça-feira (24) em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, durante a operação "Cortina de Likes", teria sido a mentora do falso sequestro que alega ser sofrido em 2025.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a ação foi uma fraude com o objetivo de atrair seguidores nas redes sociais. Monniky acumula pouco mais de 27 mil seguidores no Instagram e foi levada para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife.

A investigação foi iniciada em abril de 2025 e tinha como alvo a desarticulação de uma associação criminosa voltada ao crime de distorção mediante sequestro. Porém, de acordo com o delegado Jorge Pinto, o Grupo GOE conseguiu detectar que tudo não passou de uma fraude.

"Os indícios são muito fortes, no sentido de que a vítima, na verdade, teria sido a mentora de um falso sequestro que foi cometido com o objetivo de angariar seguidores em redes sociais", informou o delegado.



Delegado Jorge Pinto detalhou o caso | Foto: PCPE/Divulgação

Em 2025, a influenciadora teria procurado a polícia para denunciar um sequestro sofrido com o marido. No relato, ela afirma ter ficado em uma área de vegetação por muitas horas sofrendo tortura junto com o companheiro.

O agente policial destaca que a influenciadora mantinha relacionamento com um dos participantes do suposto sequestro.

"Pelo que a gente pôde constatar nas investigações, ela estava em baixa nas suas mídias sociais. Então, foram utilizados veículo clonado, arma de fogo, tudo para dar contorno de veracidade à trama que mobilizou todo o aparato da Polícia Civil de Pernambuco", ressaltou o delegado.

Jorge Pinto ressalta que a falsa ação configura crime. "A partir do momento que se dá acionamento a nossa unidade, que responde por todo o estado, isso coloca em cheque não só as instituições públicas, mas também o aparato operacional da delegacia", ressaltou Jorge Pinto.

Nesta terça-feira (24), durante a operação, foi dado o cumprimento a dois mandados de prisão preventiva dos três que foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Igarassu.

O delegado informou que um deles não foi cumprido porque um dos investigados teria morrido antes da decisão judicial. Além disso, também foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliar, sendo um deles no estado de São Paulo.

"As investigações seguem. A gente dispõe do prazo de 10 dias para fazer a conclusão do inquérito policial e, uma vez encaminhado para o Ministério Público, acreditamos que ela venha a ser denunciada, se for do entendimento".

Em entrevista à imprensa, o advogado de Monniky Fraga, Alexandre Costa, afirmou que a prisão é desnecessária e que operação se trata de uma "aberração jurídica".

“É muito mais midiática do que uma prisão real. O que nós vemos aí é gastar-se dinheiro público com um fato menor. Ela é acusada de extorsão. Extorquiu quem? A mãe? Não foi extorsão. Ela pegou dinheiro emprestado com a mãe para pagar os marginais e depois devolveu o dinheiro”, explicou o advogado.

“Todo o fato que foi narrado por ela é verdade. Ela sofreu o sequestro, que foi mal organizado por amadores, que fizeram um pedido muito acima da realidade [R$ 100 mil] e soltaram eles [Monniky e o marido] por um pagamento de R$ 6 mil. Não há motivo para minha cliente forçar engajamento”, complementou Alexandre Costa.

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