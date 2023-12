Influenciadora que sofreu de acne severa viraliza mostrando como cuidou da pele

A- A+

Uma mulher que ouviu comentários cruéis por sua acne severa virou uma influenciadora de beleza e especialista em cuidados com a pele. Courtney Jones, de Killamarsh, Inglaterra, enfrentou problemas com a pele acneica desde a adolescência, mas, após lidar com manchas dolorosas por anos, ela alcançou a fama na internet ao documentar a sua jornada de cuidados com a pele.

A criadora de conteúdo de 21 anos tem um milhão de seguidores em sua conta no TikTok, em que dá conselhos aos seguidores e recomenda produtos para cuidados com a pele. Courtney desenvolveu acne cística aos 15 anos e afirma ter se sentido tão deprimida que não queria sair de casa.

— A acne é tão dolorosa mental e fisicamente que quis abordá-la no TikTok e normalizá-la, para que pessoas não se sintam sozinhas — conta ao New York Post.

Acne cística

Caracterizada por diferentes tipos de lesões na pele, a acne surge devido a uma interação entre hormônios, óleos da pele e bactérias, que levam à inflamação dos poros na pele onde crescem os pelos.

A condição é comum durante a puberdade, quando há o aumento dos níveis hormonais, especialmente os andrógenos. As glândulas sebáceas são estimuladas e produzem uma quantidade excessiva de sebo. Após os 20 anos, os níveis hormonais geralmente diminuem o bastante para que a acne diminua ou desapareça. Porém, muitas mulheres podem ter acne até depois dos 40 anos de idade.

A acne pode ser leve, moderada ou grave. Geralmente, pessoas com acne grave têm um grande número de cravos e comedões, espinhas e pústulas ou acne cística, em que se formam nódulos grandes, vermelhos, dolorosos e cheios de pus na pele. Eles ainda podem se fundir e formar abscessos maiores e supurativos.

Bullying no colégio

Courtney afirma que, no colégio, as pessoas a apelidavam de "cara de pizza", pelas manchas que a acne cística provocava em seu rosto.

— Sinceramente, pessoas que não têm acne não vão entender o quão exaustivo é — confessa.

A influenciadora experimentou diversos produtos para a pele, mas nada parecia funcionar. Depois de seis anos, a jovem começou a tomar Accutane, um remédio que a promoveu uma melhor drástica. O produto tem efeitos colaterais, como pele seca e sangramento nasal.

— Hoje em dia, as pessoas usam vários filtros para cobrir a sua pele e belezas reais. Agora, minha pele está melhor e me sinto bem mais confiante — revela.

Accutane é um medicamento usado principalmente para tratar acne grave, mas também é usado para prevenir certos tipos de câncer de pele. Além da medicação, a influenciadora também revelou TikTok que tem vários outros produtos dos quais é fã, como protetores solares e loções.

Courtney Jones compartilhou o seu processo no TikTok. No seu perfil, a influenciadora posta vídeos reais das erupções, sem cobrir ou mascarar o rosto. Nos comentários, os seguidores admiram a sua coragem.

"Seu rosto está melhorando muito, eu estou tão orgulhosa", diz uma. "Fico tão feliz com a sua evolução.... sei a dor que é", fala outra. "Parabéns por aguentar cada dia dessa batalha", comenta mais uma.

'Vou continuar usando maquiagem'

Em um de seus vídeos, Courtney Jones compartilhou como pessoas que têm espinhas podem usar maquiagem sem desencadear uma erupção.

— Tudo o que você precisa fazer é garantir que tenha a maquiagem certa para você, há todos os tipos diferentes de maquiagem por aí. Alguns deles podem piorar suas espinhas porque não são os certos para você — afirma.

A influenciadora diz que não usa maquiagem todos os dias e não vai parar. Courtney ainda recomenda que todos se certifiquem se, após remover a maquiagem, lavaram bem o rosto.

— Você tem que garantir que encontre os produtos certos para você e, no final do dia, certifique-se de tirar corretamente. Se ainda houver maquiagem, você pode ter mais espinhas — alerta.

