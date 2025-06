A- A+

SAÚDE Influenciadora sofre hemorragia ocular após usar lente vencida em trend de maquiagem Luma Couttinho, do Amapá, fez um alerta nas redes sociais após o uso do acessório para uma produção inspirada em Cleópatra

A influenciadora Luma Couttinho, do Amapá, viralizou nas redes sociais após relatar uma hemorragia ocular no olho esquerdo causada pelo uso de lentes de contato vencidas. O caso aconteceu após uma maquiagem artística para uma trend de Cleópatra. Ela fez um alerta nas redes sociais.

Luma usou as lentes de contato amarelas no último dia 29, durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. Sem perceber que o produto estava vencido, ela continuou com as gravações e só notou algo errado no dia seguinte.

"Eu estava gravando a Trend de Cleópatra e em uma das transições eu usei uma lente artística amarela, sem perceber e sem calcular no dia do uso dessa lente. Essa lente já tinha vencido. E na sexta-feira, posterior a essa gravação, eu já amanheci com os meus olhos muito vermelhos, latejando", relatou em um vídeo compartilhado no Instagram.



Segundo relato, ela acordou com o olho inchado, vermelho e com dor intensa. Ao buscar atendimento de emergência em uma clínica oftalmológica, foi diagnosticada com hemorragia ocular e inflamação causada provavelmente pelo uso da lente vencida.

"Fui em um atendimento de emergência de oftalmologia e descobri que estou com uma hemorragia ocular e também com uma inflamação, provavelmente decorrente do mau uso dessa lente, que já estava fora da validade", afirmou.



Desde então, Luma está em tratamento com três tipos de colírios e medicamentos orais para dor. Apesar da gravidade do caso, ela segue em recuperação e afirmou estar se cuidando para evitar sequelas.

"Eu estou com esse tampão. Eu tenho fé que eu logo vou me recuperar, voltar a gravar os nossos conteúdos por aqui", finalizou a influencer.

Veja também