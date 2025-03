Influenza: Vacina passa a fazer parte do calendário de rotina para crianças, gestantes e idosos

A vacina contra a Influenza passa a fazer parte, no próximo dia 7 de abril, do Calendário Nacional de Vacinação. Esse marco atinge os grupos mais vulneráveis , ou seja, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade) garantem seus direitos permanentes a proteção durante todo o ano, não mais como campanha anual.

O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) recebeu, neste domingo (23), do Ministério da Saúde, 260 mil doses do imunizante que protege contra a Influenza A (H1N1), A (H3N2) e Influenza B. A meta é vacinar, pelo menos, 90% desses públicos.

Entre março e setembro, o vírus da Influenza atinge seu maior período de circulação, e a medida do órgão federal visa proteger permanente contra a gripe os mais necessitados durante esta época do ano.

Além dos grupos prioritários, outros grupos também terão a possibilidade de se vacinarem o ano todo contra o vírus.

"Para os grupos prioritários já conhecidos, a vacinação vai ficar disponível o ano todo, com a novidade da incorporação do grupo dos trabalhadores dos Correios. Os grupos são: professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivos, pessoas indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, entre outros", revelou a superintendente de Imunizações, Magda Costa.