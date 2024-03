A- A+

rio de janeiro "Informação de qualidade"é essencial para que sociedade possa debater temas do G20 Encontro promovido por O GLOBO, Valor e CBN acontece no Auditório da Editora Globo a partir das 9h; veja ao vivo

Na abertura da primeira rodada de encontros com autoridades e especialistas para discutir oportunidades e desafios da presidência rotativa brasileira à frente do G20, o diretor de redação do Globo, Alan Gripp, lembrou da importância da informação de qualidade para que a sociedade possa debater os temas propostos. "As discussões do G20 passam por vários temas, não apenas a política econômica", lembrou Gripp.

"Num momento de tanta responsabilidade, em que o Brasil é sede do G20, concluímos que os três veículos, o Globo, o Valor e a rádio CBN, deveriam estar juntos para fazer o que fazemos de melhor, que é oferecer informação de qualidade para o debate" afirmou Gripp.

Jornalistas de O Globo, Valor Econômico e CBN participam da “Kick-off G20 no Brasil”, a primeira rodada de encontros com autoridades e especialistas no Auditório da Editora Globo, localizado à rua Marquês de Pombal, 25, no Centro do Rio.

Assista aqui a transmissão:

O secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, lembrou que vários dos problemas discutidos no âmbito do G20 se manifestam globalmente no Rio. É o caso da inclusão social, do desenvolvimento econômico, da sustentabilidade e das mudanças climáticas.

Segundo Miccione, o Rio tem tradição em receber eventos diplomáticos para discutir questões globais e da geopolítica. O secretário cobrou, porém, que, no caso do G20, haja uma maior proecupação com decisões e medidas concretas.

— Não podemos deixar que, no futuro, olhemos o G20 como olhamos a ECO 92 e a Olimpíada de 2016. Não pode ser um evento que passou e deixou matérias da imprensa e discussões no vazio, sem consequências — ressaltou.

O pontapé inicial do encontro será dado com o seminário “A agenda brasileira e nossa capacidade de gerar consensos”, no qual serão discutidos temas como governança global, diplomacia, crises geopolíticas e polarização. De olho na COP30, a cúpula do clima das Nações Unidas que acontecerá em Belém, no Pará, em 2025, o painel dialoga ainda com assuntos caros ao Brasil, incluindo combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas e transição energética.

A mesa terá a participação de Maurício Lyrio, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Itamaraty e coordenador da trilha de sherpas (negociadores) do G20; Luciana Costa, diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES); Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri); e Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A mediação ficará a cargo do jornalista Francisco Goes, chefe de redação do Valor Econômico no Rio de Janeiro.

Às 10h50 terá início o debate “O que a sociedade civil espera do Brasil: prioridades, desafios e parcerias”, com integrantes do G20 Social, uma novidade da presidência brasileira que conta com 13 grupos de engajamento (a “família 20”) e será um espaço de participação e contribuição da sociedade civil na formulação de políticas relacionadas à cúpula. No encontro serão discutidas as principais agendas dos grupos, suas recomendações aos líderes da cúpula e a influência da sociedade civil na declaração final.

Estarão presentes Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências e sherpa do Science20 (S20), grupo de engajamento que reúne as academias de ciência do G20; Constanza Negri Biasutti, sherpa do B20, fórum que reúne a comunidade empresarial global e o mais influente dentro da cúpula; Henrique Frota, diretor-executivo do Instituto Pólis e da Abong e presidente do C20, ligado à sociedade civil; e Beatriz Mattos, coordenadora de pesquisa da Plataforma Cipó, liderada por mulheres e dedicada a questões de clima, governança e paz. A mediação será da jornalista Cassia Almeida, de O Globo.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do G20 pela primeira vez em 1º de dezembro, com mandato de um ano. O objetivo do país é promover três bandeiras centrais: combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Para isso, estão previstas 130 reuniões que serão realizadas nas cinco regiões do país ao longo dos 12 meses e culminarão, em novembro, na Cúpula de Líderes do grupo.

O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana. O grupo responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial. Sua principal atribuição é apoiar o crescimento e o desenvolvimento mundial por meio do fortalecimento da arquitetura financeira internacional e da governança nas grandes questões econômicas globais.

O grupo é um fórum informal que promove debates sobre assuntos relacionados à estabilidade econômica global. Na prática, reflete a diversidade de interesses das economias mais ricas. Para garantir o trabalho simultâneo com instituições internacionais, o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o presidente do Banco Mundial também participam das reuniões. Para isso, os Estados-membros se encontram anualmente para discutir medidas econômicas, políticas nacionais, cooperação internacional e instituições econômico-financeiras internacionais.

Desde a crise financeira de 2008, o G20 também passou a trabalhar conjuntamente com outros organismos, países convidados e fóruns internacionais, como o Banco de Compensações Internacionais (BIS) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

